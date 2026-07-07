El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, durante la IX Sesión Ordinaria realizada este martes, la ordenanza para crear una retribución ciudadana y voluntaria destinada a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San José de Gualeguaychú.

La sesión contó con el acompañamiento de integrantes de Bomberos Voluntarios, quienes presenciaron el tratamiento del proyecto y recibieron una carpeta con una copia de la ordenanza aprobada por el cuerpo legislativo.

La medida establece un aporte mensual equivalente a 0,5 UTM (actualmente en $1.463,50), que será incorporado en la misma boleta de la Tasa General Inmobiliaria. La contribución alcanzará a propietarios y poseedores de inmuebles ubicados dentro del ejido urbano de la ciudad, pero no será obligatoria.

Quienes no deseen abonarla podrán solicitar su desafectación ante la Dirección de Rentas, mediante un trámite simple. La solicitud podrá ser presentada por el titular registral o sus derechohabientes. También podrá realizarse de manera retroactiva, siempre que el importe no haya sido abonado.

Los fondos recaudados serán depositados en una cuenta bancaria de titularidad de Bomberos Voluntarios y tendrán un destino específico. Podrán utilizarse para la compra de equipamiento y maquinarias, la capacitación y entrenamiento del personal, obras de infraestructura y otros gastos logísticos vinculados al servicio que presta la institución.

El proyecto reconoce el rol de Bomberos Voluntarios en la atención de incendios, emergencias médicas, rescates y eventos de protección civil. También plantea la necesidad de acompañar la modernización de su infraestructura y fortalecer su capacidad operativa para brindar respuestas más eficientes ante situaciones de emergencia.

La ordenanza dispone, además, que Bomberos Voluntarios deberá presentar informes semestrales ante el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. Allí deberá detallar el balance del período, el programa de inversiones, el destino de los fondos recaudados y los resultados obtenidos.

La iniciativa fue elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal con la firma del intendente Mauricio Davico y del secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, y fue aprobada por unanimidad por el cuerpo legislativo durante la IX Sesión Ordinaria.