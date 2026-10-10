Durante la sesión llevada a cabo este viernes, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó proyectos vinculados al ordenamiento urbano, la cultura y la salud pública. Entre las medidas destacadas, se aprobó la nueva Ordenanza de Cartelería, Anuncios y Propaganda en la Vía Pública, que unifica normativas vigentes desde 1988 y fija pautas actualizadas para preservar la seguridad vial y el espacio público.

El nuevo texto normativo establece la obligatoriedad de contar con autorización municipal previa para la colocación de estructuras publicitarias y determina prohibiciones específicas en árboles, semáforos, postes de servicios y monumentos.

Asimismo, regula la propaganda electoral en concordancia con el Código Electoral de Entre Ríos, limitando su colocación a los 30 días previos a cada comicio y exigiendo el retiro de estructuras y afiches dentro del mes posterior a la elección, con sanciones que prevén multas de 50 a 1.500 días multa.

En el marco de la misma sesión, se aprobaron dos declaraciones de Interés Municipal: el Certamen Folclórico "Raíces Entrerrianas", una propuesta impulsada por el Ballet Ecos Entrerrianos que se desarrollará el 10 de octubre en el Polideportivo Norte y la Jornada de Emergencias Prehospitalaria y Hospitalaria "Lic. Carlos Bagaglia" a concretarse el 20 de noviembre en el Centro de Convenciones "Islas Malvinas".

Se trata de una capacitación técnica y práctica destinada a equipos de salud fue distinguida por su contribución al fortalecimiento de la respuesta sanitaria local, la cual incluirá un simulacro de víctimas múltiples junto a los servicios de seguridad.