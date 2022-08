La iniciativa impulsada por el bloque PJ-Creer establece nuevas herramientas de participación ciudadana. Esta nueva normativa distingue entre la consulta popular, que pude ser vinculante y no vinculante, y la consulta democrática digital (no vinculante). En el caso de la opción vinculante, deberán participar todas las personas mayores de 16 años con dos años de residencia en la ciudad.

En el marco de la XI Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante fueron aprobadas importantes ordenanzas, entre ellas, la que regula los mecanismos de “consulta popular” y de “consulta democrática digital”.

Se trata de un proyecto que fue trabajado por los concejales Juan Boari, Hernán Ayala, Pablo Fernández, Exequiel Quinteros y la concejala Susana Villamonte.

“La participación ciudadana ha sido una política sostenida y creciente durante las dos gestiones encabezadas por el intendente Martín Piaggio. Los ejemplos son muchos y quizá el más representativo es el programa Presupuesto Participativo, que se ha sido extendido no sólo a los diferentes barrios de la ciudad, sino también a áreas puntuales, como lo es la de las personas adultas mayores, los y las jóvenes o las diversidades”, informaron desde el Municipio.

En esta línea, entendiendo que la consulta popular es un derecho consagrado tanto en la Constitución Nacional como en la provincial, desde el bloque PJ-Creer se presentó la ordenanza -acompañada por unanimidad- que institucionaliza tanto la consulta popular como la consulta democrática digital. Entendiendo que “el Estado y los gobiernos en todos sus niveles, los partidos políticos, como instituciones fundamentales del sistema democrático, tienen el imperativo de promover y facilitar la participación político-democrática de los individuos en sus comunidades, para fortalecer el vínculo Estado-sociedad, promoviendo la construcción de una ciudadanía cada vez más participativa, protagonista de las decisiones públicas”.

En este sentido, indica que “la participación política democrática formal no debe limitarse a emitir el voto popular cada dos años, según las distintas elecciones, sino que es responsabilidad de los poderes ejecutivos y legislativos la promoción y formalización de dispositivos que derivan del sistema normativo supranacional, nacional, provincial y que deben insertarse en el sistema normativo municipal en ejercicio de la plena autonomía de los municipios”.

La nueva normativa distingue entre la consulta popular, que pude ser vinculante y no vinculante, y la consulta democrática digital (no vinculante). Cuando sea vinculante deberán participar todas las personas mayores de 16 años con dos años de residencia en la ciudad. Se deberá tratar de un proyecto de ordenanza que verse sobre asuntos de trascendencia para los intereses de la ciudad, tendiente a la sanción, reforma o derogación de una ordenanza.

En este caso, el voto será obligatorio para todo el padrón electoral del departamento Gualeguaychú y deberá aprobarse por los dos tercios del Concejo Deliberante.

No podrán ser sometidos a la consulta popular vinculante aquellas normas referidas a la reforma de la carta orgánica, si la hubiere, tributos, presupuesto, régimen electoral, convenios intermunicipales o convenios con las provincias o el Estado nacional. En el caso de la consulta popular no vinculante, en tanto, el voto no es obligatorio y el resultado no es vinculante.

Por otro lado, la consulta democrática digital se instrumentará desde la página web de la Municipalidad de Gualeguaychú o la aplicación que a tal fin disponga el Departamento Ejecutivo. Si bien este mecanismo no tendrá efecto vinculante, se podrán someter al mismo las “prioridades de temáticas a abordar, planificación o programación participativa de políticas públicas, anteproyectos de decretos u ordenanzas y todo tema que considere imprescindible la participación ciudadana digital y afecte el bienestar general”.

“Se trata de una nueva acción de gobierno abierto que amplía la participación ciudadana”, destacaron desde el bloque PJ-Creer. Y remarcaron el “paso adelante” que significa el proyecto respecto a la incorporación de nuevas tecnologías y el gobierno digital.

“Hoy en día, la ciudadanía utiliza herramientas digitales para muchas cosas que tienen que ver con su economía doméstica o la vida diaria en general. Esta ordenanza pretende vincular las nuevas tecnologías con la participación ciudadana en temas que son de interés público. Se trata de una nueva herramienta que viene a acoplarse a todos los avances que se han hecho desde la Municipalidad en este sentido y a brindar una alternativa más a la ciudadanía para la toma de decisiones”, sintetizaron desde el bloque oficialista.