El Concejo Deliberante sancionó este jueves 19 de noviembre, en el marco de su XVII Sesión Ordinaria, la ordenanza que aprueba el nuevo Digesto Municipal digital de Gualeguaychú. La iniciativa, elevada por la presidencia del cuerpo a cargo de la viceintendenta Julieta Carrazza, contó previamente con despacho favorable en el ámbito de comisiones conjuntas.

La norma aprobada da culminación al trabajo dispuesto por la Ordenanza n.º 13.001/2025, mediante la cual se creó la Comisión de "Digesto Municipal y Actualización Normativa" con el objetivo de recopilar, clasificar y depurar el conjunto de ordenanzas vigentes y de alcance general en la ciudad.

A partir de su entrada en vigencia, este nuevo cuerpo normativo funcionará como texto oficial de consulta y referencia pública tanto para las áreas de gobierno como para los vecinos, profesionales e instituciones.

Además, la ordenanza contempla mecanismos de actualización permanente para incorporar de forma ordenada las futuras normas que sancione el Legislativo local y dispone su publicación en formato digital a través del sitio web oficial del Municipio, garantizando el acceso libre y gratuito a la legislación local para toda la ciudadanía.