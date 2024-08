Este jueves 8 de agosto, se concretó una nueva sesión del HCD en la cual se dio ingreso a diversos expedientes y tratamiento a otros. Estuvieron presentes los concejales Maximiliano Lesik, Micaela Rodríguez, Juan Pablo Castillo, María José Carro, Jorge Roko, Vanina Basaldúa y Benito Bacigalupo (Juntos por Entre Ríos); Mirta Sulzyk (La Libertad Avanza); Delfina Herlax, Jorge Maradey y Emiliano Zapata (Más para Entre Ríos). Los ediles María Sira Ghisi y Marcelo Rodríguez, con aviso, no ocuparon su banca.

Entre las aprobaciones de la jornada, recibió votación afirmativa unánime, la declaración de interés a la Jornada “Autismo, intervención y estrategias educativas favorecedoras” que se realizará en el Centro de Convenciones el día 24 de agosto.

“La formación permanente es fundamental para brindar más herramientas y mejor educación a docentes y estudiantes” expresó la concejal Basaldúa antes de someter a votación el proyecto.

Y agregó: “La condición del espectro autista es sumamente amplia, una condición que afecta al neurodesarrollo que puede generar condiciones en lo que es la comunicación, la interacción social, el lenguaje. No hay una receta y este tipo de jornadas con los profesionales que la van a llevar a cabo, van a ayudar a mejorar la calidad educativa frente al aula y a poder entender el mundo donde vivimos todos”.

“Nuestro presidente municipal apoya mucho este tipo de políticas de inclusión y accesibilidad” puntualizó la edil.

Por su parte, el concejal Castillo acotó: “Este gobierno tiene una actitud proactiva con respecto al espectro autista porque no solamente acompaña a una jornada de capacitación si no lo que es la calidad de vida. Los derechos que todos tenemos, como, por ejemplo, disfrutar de una función de cine. Se han comenzado funciones adaptadas para chicos con espectro autista, esto es muy relevante porque habla de la colaboración público-privada y porque todos tenemos derecho a disfrutar del placer. Es fundamental las jornadas de visibilización que se han hecho, el “Umbrella sky” (pasaje en el Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal), entre otras acciones que se realizan para vivir una vida normal, es fundamental brindar todo nuestro apoyo para poder lograrlo”.

Al volver a retomar la palabra, la concejal Basaldúa aclaró: “Durante estos últimos años han cambiado los paradigmas y es importante aclarar que hay terminología que ya no se usa, no hablamos más de trastorno, no hablamos más de TGD, son términos que se modifican. El trastorno es un padecimiento y el autismo no lo es, es una condición que forma parte de la característica natural de la persona. Es necesario aclarar y cambiar los términos. Estas jornadas son importantes para esto, para ampliar el conocimiento”.