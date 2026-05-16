El Concejo Deliberante llevo a cabo una nueva sesión este viernes, y dio ingreso al “Nuevo Digesto Municipal” que apunta a la modernización administrativa de la ciudad.

Esta iniciativa, presentada por la Presidencia del Concejo Deliberante (HCD), busca dar cumplimiento a la Ordenanza n.° 13.001/2025, que encomendó la creación de un cuerpo normativo digital, sistemático y actualizado. El objetivo central es garantizar que los vecinos, profesionales y la gestión pública cuenten con un texto oficial de consulta de fácil acceso a través de la web municipal, eliminando la dispersión normativa y fortaleciendo la seguridad jurídica. Tras su ingreso, el proyecto será ahora analizado y debatido en comisiones conjuntas, donde se revisarán los textos ordenados antes de su sanción definitiva.

Por otro lado, durante la misma sesión, los concejales aprobaron de manera unánime el proyecto de ampliación edilicia del Centro Médico San Lucas. Esta obra de infraestructura sanitaria es clave para el desarrollo de la salud regional, ya que permitirá la instalación de un Centro de Medicina Nuclear equipado con tecnología PET CT y Cámara Gamma, aumentando la calidad de servicios en la ciudad.

Además, se dio ingreso a nuevos proyectos que serán debatidos en Comisiones mientras otros obtuvieron su aprobación tras haber sido correctamente analizados.