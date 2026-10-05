El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú celebrará una sesión especial este miércoles 7 de octubre a las 20 horas. Durante la jornada se tratará el proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo para declarar Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura a Antonio Leopoldo Peverelli, en reconocimiento a sus valiosos aportes al desarrollo social, deportivo y cultural de la ciudad.

Nacido en Gualeguaychú en 1942, Peverelli ha mantenido un vínculo constante con las instituciones locales. En la función pública se desempeñó como secretario de Gobierno y secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, además de contar con antecedentes laborales en el Poder Judicial.

En el ámbito institucional, asumió en 1976 la presidencia del Club de Pescadores Gualeguaychú, entidad en la que ejerció la conducción durante más de tres décadas. Bajo su gestión, el club amplió su infraestructura comunitaria con piletas, un playón deportivo, espacios de alojamiento y la construcción de un establecimiento educativo.

Su labor estuvo vinculada desde sus comienzos al Carnaval de Gualeguaychú. A fines de la década de 1970 participó de la organización del evento y, en 1979, formó parte del grupo fundador de la comparsa O'Bahía, que tuvo su debut en la edición de 1980. Asimismo, acompañó el crecimiento organizativo del espectáculo y la concreción del Corsódromo local.

La distinción se enmarca en la Ordenanza n.º 12.650/2022, que prevé el reconocimiento a vecinos destacados por su aporte a la identidad local. La invitación está abierta al público general, autoridades e integrantes de las instituciones comunitarias.