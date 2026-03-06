QUIÉNES SERÁN LAS HOMENAJEADAS
El Concejo Deliberante hará una sesión especial para destacar a cuatro mujeres de Gualeguaychú
En el marco del mes de la Mujer, el próximo lunes, el Honorable Concejo Deliberante realizará una sesión especial para homenajear a cuatro mujeres reconociendo su trayectoria y compromiso en diversos ámbitos de la sociedad gualeguaychuense.
El Concejo Deliberante (HCD) llevará adelante una sesión especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tal como lo establece la Ordenanza N° 13.008/2025. Esta normativa, sancionada en junio del año pasado, instituye un homenaje anual a mujeres destacadas de la comunidad, con el objetivo de visibilizar la lucha por la igualdad de género y el compromiso en áreas clave como el compromiso social y comunitario, la trayectoria en defensa de los derechos humanos y de género, la cultura y el arte, el deporte, la educación y la ciencia, la innovación y el emprendimiento, y el liderazgo político y social.
La ordenanza resalta la importancia histórica de esta fecha, recordando eventos fundacionales como las movilizaciones de trabajadoras textiles en Nueva York a principios del siglo XX y el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, donde perdieron la vida 146 mujeres, impulsando avances en derechos laborales y de género. A pesar de los progresos logrados, la norma enfatiza que persisten inequidades como las brechas salariales, la violencia de género y la falta de acceso equitativo a oportunidades laborales, lo que hace necesario continuar con acciones de reflexión y visibilización.
En esta sesión especial, cada bloque deliberativo ha designado de manera autónoma a una homenajeada, fundamentando su elección en la destacada trayectoria de cada una en los ámbitos mencionados. Las mujeres reconocidas serán Carina Leonardi, Natalia Sosa, Clotilde Massaferro y Mariela Novoa, quienes representan el esfuerzo diario por una sociedad más justa e igualitaria.
La sesión se realizará el lunes 9 de marzo, a las 20.30 horas en la Sala de Sesiones del HCD. Invitan a la comunidad a participar para fomentar un espacio de reflexión colectiva sobre los avances y desafíos pendientes en materia de derechos de las mujeres.