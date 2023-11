La tracción a sangre es un tema de discusión social que en los últimos años ha cobrado relevancia debido a los cambios culturales y sociales que imperan.

Sin embargo, en Gualeguaychú todavía sigue siendo legal manejar un carro y los controles que reciben este tipo de medio de movilidad son pocos.

Según Juan Ignacio Olano, concejal de la oposición, hace 8 años que vienen planteando el proyecto para prohibir la tracción a sangre pero que recién se decide tratar ahora.

“Hoy a la tarde tenemos que hacer sesión que se le hizo sin ningún debate a la prohibición de jineteadas y tracción de sangre, se le dio despacho sin ningún tipo de debate. Es parte de esta chantada que hace el piaggismo para dejarle al próximo gobierno con estas cosas a resolver”, apuntó Olano.

Y agregó: “Hace 8 años que venimos peleando este proyecto, lo que me parece que es imprudente es que se bajen los plazos, para que se den en 30 días y no en 2 años . Hay gente que tiene sacar que una licencia de conducir y no está alfabetizada. Yo estoy muy de acuerdo con esta ordenanza pero no a las apuradas, hay que hacer un cambio cultural . A ellos el tema tracción a sangre no les interesa, solo quieren colgarse una cucarda. Lo positivo es que el proyecto va a salir pero me hubiese gustado que salga en otro contexto, que salga en cualquier gestión pero con responsabilidad, detrás de este proyecto hay personas. Son los últimos manotazos del gobierno que se va”.