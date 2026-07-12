El Concejo Deliberante aprobó una modificación al Código de Edificación de Gualeguaychú que elimina el registro profesional municipal, un trámite que hasta ahora debían realizar arquitectos, ingenieros civiles, maestros mayores de obra e instaladores para poder desempeñarse en la ciudad.

La medida, sancionada a través de la Ordenanza N° 13.084/2026, deja sin efecto ese requisito al considerar que el control del ejercicio profesional ya es competencia de los colegios profesionales, tal como establece la legislación provincial.

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A partir de este cambio, los profesionales ya no deberán gestionar un alta ante el Municipio. En su lugar, la habilitación será acreditada mediante la matrícula otorgada por las entidades profesionales de la provincia.

La reforma también incorpora herramientas digitales para agilizar la tramitación de los expedientes de obra. De esta manera, la vigencia de las matrículas podrá verificarse mediante credenciales electrónicas, certificaciones digitales, códigos QR u otros sistemas de validación.

Además, la ordenanza mantiene las responsabilidades establecidas para propietarios y profesionales dentro del Código de Edificación y habilita la posibilidad de que terceros puedan realizar, de manera formal, gestiones vinculadas a los permisos de obra.