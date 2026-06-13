El Congreso Provincial del PJ aprobó la expulsión del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y de su asesor legal, Guillermo Reggiardo, tal como aconsejaba el Tribunal, por violación manifiesta a los deberes de lealtad y disciplina partidaria.

Dicha sanción implicó la inmediata remoción de sus cargos como Congresales Provinciales, la caducidad de cualquier mandato partidario vigente y la exclusión del padrón de afiliados del Partido Justicialista de Entre Ríos, por lo que ambos congresales debieron retirarse del recinto.

Por otra parte, el Congreso resolvió suspender a los afiliados y afiliadas que fueron candidatos por otras fuerzas políticas durante las elecciones de 2025. La sanción alcanza a Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz, Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González.

La medida establece la imposibilidad de ser candidatos por el PJ en los próximos dos turnos electorales. No obstante, a propuesta de los congresales, se incorporó una modificación que faculta al Tribunal de Disciplina a evaluar la conducta de los sancionados en 2027 para determinar si corresponde mantener o levantar la suspensión.

Fuente: APF Digital