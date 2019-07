El conmovedor gesto de Gimena Accardi con una ONG de Gualeguaychú

Muy emocionada por haber podido ser parte de la iniciativa, compartió un video en acción y contó cómo vivió el encuentro: "Hoy más de 300 personas se acercaron a donar su pelo para confeccionar pelucas para pacientes oncológicos. Fue emocionante y hermoso ver como todos vibrábamos en la misma sintonía, algunos compartían sus historias, otros se abrazaban fuerte y los tímidos sólo decían 'cortamelo por los hombros'. Todos sabíamos el motivo interno que nos llevó hasta ahí".

Algo nostálgica, la pareja de Nicolás Vázquez rememoró la lucha de su mamá contra el cáncer, quien falleció cuando ella era adolescente. "No me gusta que me vean llorar, así que aguanté cada lágrima mientras escuchaba algunas historias y abracé lo más fuerte que pude. Pensé en mi vieja llevando su cabeza pelada durante sus últimos meses, me acordé que ella decía que no le importaba, que los pañuelos le quedaban hermosos, pero todos sabíamos cuánto extrañaba su pelo y verse bien", contó.

Y antes de cerrar, Gime explicó el verdadero valor que estas pelucas tienen para los pacientes oncológicos: "No se trata de lo estético, es la condena social, es lo que se ve por fuera y todo lo que significa llevar una pelada que te identifica como 'persona enferma'. Gracias a todos por venir a hacer el bien con tanto amor".