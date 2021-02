En un hilo de Twitter, el joven expresó que sintió “la obligación” de contar sus sensaciones tras el crimen, pese a que siempre creyó que las “cosas íntimas” hay que reservarlas para uno mismo. El texto, según explicó, busca “sumar memorias a las personas” que no conocían a Úrsula, “para que nunca se olviden de ella”. “Era imposible hacerlo antes y es muy difícil hacerlo ahora, entre recuerdos y lágrimas”, expresó.

“Mientras escribo esto revivo las mañanas de mal humor, las tardes de mates en cualquier lugar, las noches de cena (aunque solo comieras papas con cheddar), los momentos con mi familia y la suya, los domingos de cancha, las risas, los caprichos, momentos de mucha felicidad y también de tristeza”, se explayó.

Nunca sentí la necesidad de contar algo de mi vida, algo íntimo y publicarlo en redes, siempre creí que era algo que uno se tiene que guardar para si mismo y no hacer público toda su vida por un par de likes y comentarios. Pero hoy siento una especie de obligación contar como

A continuación, describió a Úrsula como una joven que siempre estaba “con una sonrisa de oreja a oreja”, dando “lo mejor” para los demás y dijo que tenía “un carácter muchas veces indescifrable” que era como una moneda: “Pura dulzura de un lado y brava del otro”. Además, afirmó que “no había grises” en su forma de ser y contó un chiste interno de la pareja: siempre se reían al decir que ella “tenía la cara redondita como tapa de alfajor”.

“Nuestra relación llegó a su fin por varias situaciones que no vienen al caso, quiero quedarme con los buenos momentos y recuerdos que pasamos juntos. No fue largo pero si muy intenso”, aseguró. “Siento que de alguna forma tengo que pedir perdón por no hacer mas cuando me dijiste que la estabas pasando mal, pero no querías que se entere tu familia porque lo iban a matar”, aseveró. Y cuestionó: “¿Hasta dónde llegó tu amor ciego por esa persona que terminó con tu vida?”.

Consternado, dijo que al enterarse de la noticia sintió “un vacío en la boca del estómago”, al tiempo que una parte suya “pensaba que era una mentira”. “¿Cómo ibas a ser vos si últimamente te veía cruzar en tu moto para todos lados, si recorrés las mismas calles y visitás los mismos lugares que yo en esta pequeña ciudad donde nos conocemos todos? ¿Cómo ibas a ser vos si siempre estabas rodeada de gente que te quería mucho?”, manifestó.

Afirmó que asimilar el femicidio “cuesta mucho” y agradeció a todas las personas que lo apoyaron en el duro proceso. “Como siempre se dice, la vida sigue, pero depende de nosotros no olvidar lo que pasó este 8 de febrero de 2021, no olvidar que esto se pudo haber evitado, no olvidar a Úrsula, que se fue físicamente pero nunca se va a ir de la memoria y de nuestros corazones”, concluyó.