El consejo para Cambiemos: "Les recomiendo trabajar por las cosas importantes"

Al respecto, en una entrevista con ElDía desde Cero, el intendente Martín Piaggio expresó: “Llevamos 50 días de mucho trabajo, que han sido muy productivos para que la Argentina mostrara el comportamiento de la enfermedad. Pero, evidentemente, el presagio, más allá de que es muy difícil tener un diagnóstico certero de lo que va a pasar, es que Argentina va a ir transitando cada vez mayor cantidad de casos y más sectores con mayor circulación comunitaria, y eso va a redundar en más personas enfermas y fallecidas”.

Sobre la circulación comunitaria –la circulación local del virus– reconoció que la ve “cada vez más cerca, por una cuestión casi matemática diría”. Pero aclaró: “no soy pesimista, al contrario, tengo mucha fuerza y mucha energía par que la transitemos”.

En este sentido, quien además de ocupar una gran responsabilidad en los destinos de la ciudad es médico, explicó: “Si no hubiese circulación comunitaria, estaríamos prácticamente comenzando de cero, sin inmunidad en el medio de un territorio invadido por la pandemia”.

“No estamos saliendo de una cuarentena post enfermedad, es una situación muy diferentes a la de los países que ya transitaron la enfermedad, con una cantidad grande de muertos”, agregó.

Salidas recreativas

Respecto a la posibilidad de habilitar las salidas de las familias al espacio público, Piaggio contó que hace dos días tuvo una conversación con el gobernador Gustavo Bordet para analizar esta cuestión.

“En esta decisión estratégica que Entre Ríos está asumiendo, de reactivar muchos rubros, también se está analizando si en este momento puede ser posible esta medida, muy estricta y coordinada, pensando mucho en la salud de nuestros niños y jóvenes”, contó. Y se arriesgó a asegurar que “si fuera sólo por el contexto de hoy, todos estaríamos habilitados para explorar esa posibilidad”. Pero “nosotros hemos decidido, por lo menos de momento, ir caminando un terreno firme con pasos seguros, y no juntar dos medidas que nos pueden generar un desborde de nuestras capacidades”, explicó, en referencia a la reapertura comercial del jueves.

“Si me permiten el término y la reflexión cruda, el adulto mayor está perdiendo tiempo de su vida, el afecto de sus seres queridos, está perdiendo salud de no estar en la calle. Cómo no comprender a nuestros adultos mayores”, contestó ante la demanda de medidas para ese sector de la sociedad. Aunque se mostró muy consciente de que justamente en esa franja etaria el gobierno argentino se juega gran parte de todo lo hecho bien hasta ahora. Por eso, “hay que ser muy prudente y dar un paso por vez”.

Los mandó a trabajar

Días atrás desde el bloque de Concejales de Juntos por el Cambio cuestionaron la manera de realizar los controles en el acceso a la ciudad. Al respecto, el Intendente dijo: “No me llaman la atención las habituales denuncias o presiones de Cambiemos. Respeto siempre las opiniones de todos, pero verdaderamente no coincido porque hay un profundo desconocimiento de quien lo plantea de esa manera, y no suma absolutamente nada”.

“Siempre les recomiendo trabajar realmente en lo que necesita la gente, que es muchísimo. El modus operandi que realizaron durante los cuatro años pasados, su trabajo, estuvo basado en recorrer medios de comunicación criticando a nuestro gobierno local, y evidentemente la gente decidió otra cosa”, disparó.

“Les recomiendo trabajar por las cosas importantes, porque estar planteando una cosa así es no conocer a fondo la dinámica de una epidemia, de una pandemia como esta”, reforzó.

coronavirus cuarentena centro comercios mayo 2020 (5).jpg

Prisiones domiciliarias

Es, sin dudas, la medida que generó mayor malestar social en el marco de la pandemia. Hasta se hicieron oír importantes cacerolazos. Respecto a las prisiones domiciliarias basadas en el presunto peligro sanitario de ciertos internos con afecciones de salud, el Intendente dijo que "en términos generales es un tema que tiene que resolver el Poder Judicial, mis opiniones formadas sobre el tema están basadas en lo que dicen las leyes".

"Todos los seres humanos de este planeta tienen derecho a la salud. Creo que la Justicia debe resolver qué caso real puede ser beneficiado con la prisión domiciliaria, pero no debe ser para cualquiera", diferenció.

"Se tendría que haber trabajado para que los internos vayan a otros lugares, y que sean custodiados por las fuerzas nacionales", sintetizó el mandatario.