El Consejo de la Magistratura convocó a su primer plenario del 2024, tras dos meses sin sesionar. En el encuentro, el pleno rechazó aplicarle una multa equivalente al 30% de los haberes al magistrado Juan Carlos Gemignani, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, por usar términos "agraviantes" para referirse a sus colegas mujeres, informó Diario Judicial.



“Feliz Día para todas! ¡¡¡Especialmente para las delincuentes!!! Solo se avanzará en la igualdad cuando se reconozca derechos a las delincuentes y sean penadas. ¡¡Mientras tanto, seguiremos poniéndolas en evidencia hasta que la igualdad no sea solo relato!!”, dijo Gemignani en un chat de WhatsApp -denominado “Acuerdo Virtual”- que compartía con sus compañeras de tribunal. Este mensaje fue enviado en oportunidad de conmemorarse el 8M del año 2021 y la conversación se originó por una invitación de la exjueza Ana María Figueroa en el marco de la actividad que realizarían en esa fecha.



El por entonces representante del estamento académico, Diego Molea, presentó una denuncia contra el magistrado, y afirmó que el mensaje fue de “contenido denigrante y ofensivo” hacia sus colega, ya que "comparó mujeres con delincuentes, generando una discriminación en razón del género".



El dictamen sancionatorio obtuvo once votos afirmativos y ocho en contra, por lo que no se alcanzó el número necesario para imponer la multa del 30 por ciento de su sueldo por única vez y la obligación de realizar cursos sobre violencia de género.



A la hora de votar la sanción, la abogada María Fernanda Vázquez, señaló que este tipo de “expresiones misóginas tienen que ser rechazadas, repudiadas, no pueden ser naturalizadas bajo ningún punto de visto” y cuestionó: "¿Qué vamos a decir el 8M? ¿Qué va a publicar este cuerpo cuando hablemos de las problemáticas de la mujer si cuando tuvimos que tratar un expediente de un magistrado por expresiones misóginas no nos pudimos poner de acuerdo en rechazarlo por unanimidad? Hay personas que debemos tener un standard más alto para nuestras conductas, en público y en privado, las conductas de un magistrado que ocupa un lugar en la Cámara de Casación que es uno de los espacios de mayor relevancia de nuestro sistema judicial agravan el hecho que estamos tratando hoy".



El viceministro de Justicia de la Nación Sebastián Javier Amerio -designado reciénteme como representante del Poder Ejecutivo- no participó del encuentro. Su nombramiento se oficializó hoy en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Con la llegada de Amerio, el Consejo completa su integración de 20 miembros.



El senador Luis Juez -quien se sumó al Consejo en diciembre pasado tras una larga batalla judicial- adhirió a la postura de la consejera Vázquez: “No es la mejor forma de debutar en este Consejo de la Magistratura y pensaba que mi primera participación era por otro tema. Me veo en la obligación de decir que no entiendo cómo no tenemos unanimidad en esto, está hablando una persona que siempre se va al pasto cuando hace una declaración”.



“¿Qué no alcanzan a ver en la conducta de este magistrado? ¿Qué impide ver que ha injuriado, agraviado este juez?”, cuestionó el legislador y afirmó que se trata de una sanción “insignificante”.



En este sentido, el presidente de la Corte Horacio Rosatti, el juez Alberto Lugones, los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, el abogado Hector Recalde y los legisladores Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade e Inés Pilatti de Vergara adoptaron una postura similar a favor del dictamen disciplinario.



Sin embargo, algunos consejeros se mostraron en contra de aplicar una sanción al juez Gemignani. Al respecto, la abogada Jimena de la Torre afirmó: “Como mujer yo voy a votar por el rechazo de esto porque como mujer me gusta que me traten cómo igual y en ese chat no veo una discriminación ni un problema de género”. Mientras que la diputada Roxana Reyes sostuvo que “como mujer totalmente comprometida con las cuestiones de género y recordando que Micaela fue asesinada y que no debemos banalizar las cuestiones de género". A los votos en contra también se sumaron las representantes del estamento de los magistrados María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, el abogado Miguel Piedecasas, el senador Eduardo Vischi y el diputado Alvaro González.



(Fuente: APFDigital)