El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el trabajo conjunto con los municipios y gobiernos locales de toda la provincia para seguir desarrollando una cultura entrerriana activa y federal, participativa con nuestros artistas y accesible a la ciudadanía.

Entre las actividades previstas, se abordó la segunda edición de la Feria Provincial del Libro, que se realizará en Concordia del 9 al 11 de octubre; el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, FICER, que tendrá lugar del 24 al 29 de noviembre y contará con una previa en distintas localidades; y La Noche de los Museos Entrerrianos, programada para el 6 de noviembre, con inscripción abierta para las instituciones de toda la provincia que quieran participar.

Las propuestas itinerantes y federales también ocuparon un lugar central en el encuentro. Entre ellas se encuentra Fogón Entrerriano, una iniciativa de música y danza que ya pasó por Villa del Rosario y Santa Anita y continuará su recorrido por Rincón del Doll, Feliciano, Ibicuy, Pueblo General Belgrano, Gilbert y El Pingo.

También se repasó el desarrollo de los Juegos Culturales Entrerrianos, destinados a gurises y jóvenes de toda la provincia. Las instancias regionales ya se realizaron en Crespo, Hernández, Feliciano, Ubajay y San Salvador, mientras que próximamente se desarrollarán en Nogoyá.

En cuanto a Identidad en Territorio, Museos en Itinerancia, la propuesta ya llegó a Pronunciamiento, Gobernador Mansilla y San Benito, y tiene previstas nuevas actividades en Colón, Sauce Montrull y Villa Elisa. Por su parte, Un Domingo de Teatro realizó funciones en Diamante, Hernández, Hasenkamp, Rosario del Tala, Seguí, Aldea San Juan y General Campos, y continuará en La Paz y Federal.

Además, se destacó el desarrollo de Casa Estudio, el ciclo de música destinado a jóvenes autores seleccionados a través de una convocatoria provincial. La propuesta ya contó con la participación de grupos de Paraná, Villaguay, San Benito, Cerrito, Gualeguaychú, Villa Ana y Concepción del Uruguay.

Durante la reunión también se realizó un balance de los Encuentros Entrerrianos de Arte desarrollados en lo que va del año, con propuestas de Muralismo en Maciá, Artes Visuales en La Paz, Danza en Paraná y Teatro en Galarza y Gualeguay. Asimismo, se repasaron las convocatorias provinciales de literatura, fotografía, artesanía, artes visuales, cine y teatro, junto con las capacitaciones y otras acciones impulsadas desde la Secretaría de Cultura.