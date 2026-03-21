El consumo problemático en Gualeguaychú no es nuevo, sin embargo, en 11 años, el Hogar de Cristo pasó de tener un solo dispositivo de asistencia a tener seis, lo que evidencia la profundización de esta situación.

Ubicados en diferentes zonas de la ciudad, estos espacios brindan asistencia a quienes no tienen forma de pagar un tratamiento. Es importante aclarar que el Hogar de Cristo no sólo atiende adicciones, sino que también brinda soluciones integrales a personas en situación de vulnerabilidad.

Francisco Sobral, referente del Hogar de Cristo Gualeguaychú, conversó con Ahora ElDía y contó que “el mayor ingreso económico que tenemos viene de la Sedronar. Hace tres meses vienen retrasados, se nos está complicando tener los centros abierto el próximo mes. El estado es crítico. Hay 54 personas que trabajan en el Hogar, entre talleristas y referentes, esto se sostiene porque un gran componente es voluntario, pero al no contar con estos fondos estamos pensando en dos semanas en cerrar espacios. En la ciudad va a provocar un vacío grande, porque no hay efectores que acompañen la problemática como lo hacemos nosotros”.

Sobral detalló que lo que pasa con los fondos es que los recursos de Sedronar pasaron al ámbito del Ministerio de Economía, y que no se bajaron a las instituciones. De hecho, esta semana hubo un paro de 48 horas, por la falta de giros de fondos nacionales que ponen en riesgo la continuidad de centros terapéuticos y servicios de transporte para personas con discapacidad en toda la provincia. El referente del Hogar de Cristo señaló que en esa falta de envió de fondos están incluidos.

“Fuimos soportando estos meses, comiendo ahorros, pero no se soluciona, ya el mes que viene no podemos sostenerlo, por lo cual debemos cerrar algunos espacios y dejar de acompañar a las personas porque no podemos, estamos en un estado realmente crítico”, resaltó y agregó: “Tenemos 36 personas que se alojan en nuestros dispositivos, no podemos dejarlos en la calle, trataremos de aunar esfuerzos para achicar lo menos posible. Si en dos semanas esto no se soluciona quedaremos a la mínima expresión”.

En la última década, el consumo problemático no ha hecho otra cosa que multiplicarse y el Hogar de Cristo ha tenido que incrementar su labor y presencia territorial.

“Las personas que llegan a pedir ayuda lo hacen cuando han perdido absolutamente todo: el trabajo, el contacto con sus familias, es decir cuando tocaron fondo. Muchos llegan porque tienen alguna medida de la Justicia, tienen conflictos con la ley. La mayoría por casos de hurtos relacionados con el consumo problemático”, señaló Sobral.

El rango etario que más concurre al Hogar, oscila entre los 20 y 30 años, esto se debe, según el referente, a que son quienes después de perderlo todo, acuden a pedir ayuda. También hay adolescentes, pero son los que menos reconocen el problema.

“Nosotros tenemos una manera que, si bien está enfocada en el consumo, está centrada en acompañar esa vida que llega. Nosotros no abordamos sólo la adicción, por ahí el chico o la chica llega porque tiene hambre, o está en situación de calle. Nosotros brindamos los espacios y después empezamos a trabajar. En eso fue, volvió, recayó, lo importante es que siempre de alguna manera vuelvan”.

Los dispositivos de los barrios 338 Viviendas y la Cuchilla son en los que más se evidencia el consumo, aunque es una problemática que no discrimina zonas.

Actualmente, el Hogar de Cristo acompaña de manera mensual a más de 300 adultos, además de 100 niños y niñas que dependen directa o indirectamente de este sostén. El espacio garantiza lo básico, contención emocional, vínculos de cuidado, una ducha caliente, un plato de comida, un abrigo, un lugar donde dormir, pero también promueve procesos de recuperación más profundos: reconstrucción de vínculos, acceso a la educación, espacios terapéuticos y oportunidades de trabajo digno.

Más de 150 reciben asistencia alimentaria diaria, más de 250 participan en espacios de escucha y acompañamiento, y más de 50 personas forman parte de la cooperativa de trabajo.

Frente a la situación crítica, la institución realizo un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad, y puso a disposición diferentes canales de asistencia: una única transferencia bancaria para sostener el funcionamiento en abril a través de un alias (hogardecristogchu.); sumándose como donante mensual en la Plataforma de DonarOnline; y colaborando en la búsqueda de financiamiento con empresas, organismos o redes de contacto. También difundieron números de teléfono a los que la ciudadanía se puede comunicar para brindar ayuda: 3446 635 663(Sofía), 3446 412 000 (Francisco), y 3446 365 767 (Eli).

El consumo problemático en números

A través de la Dirección de Desarrollo Humano, el Municipio, lleva adelante ocho espacios de escucha dedicados a atender demandas sociales en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Se trata de lugares en donde se articula la asistencia con otras instituciones y los casos son abordados de forma personalizada. El director de Desarrollo Humano Marcos Hechóz charló con Ahora ElDía y dijo que en promedio asisten a estos espacios 250 personas, no todas por consumo.

“Por lo general, las situaciones de consumo problemático nos llegan a través de las familias, que son las que primero se acercan para buscar ayuda. Las personas que están atravesadas por el consumo llegan después”, explicó.

Más allá de su articulación con organizaciones y ONGs, a la hora de atender el consumo problemático, el Municipio cuenta con un dispositivo de referencia que es el DTC, dependiente de Sedronar.

Allí la atención se brinda de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 del mediodía, donde de 8 a 10 de la mañana, se hace un servicio de desayuno, y luego se desarrollan diversos talleres. Por la tarde, sólo funciona martes, jueves y viernes de 14 a 18 horas, y se ofrece la merienda, además de los talleres y atenciones habituales.

Las personas pueden acercarse por sí sola o con algún acompañante, e incluso pueden solicitar un turno al 3446 56-8389.

En la actualidad, el DTC tiene un promedio de 20 nuevas consultas directas mensuales. El 90 % son hombres el 10% restante se reparten entre personas del colectivo LGBT y mujeres. Entre las consultas indirectas la mayoría son de mujeres (madres, hermanas, parejas) que consultan por un hombre que está atravesando una situación de consumo. Entre las atenciones, hay un promedio de 50 a 70 usuarios que sostienen un tratamiento ambulatorio. El rango etario va desde los 25 a los 50 años. El promedio de atenciones semanales fluctúa entre 25 y 35, entre presenciales y telefónicas.

Las principales derivaciones y articulaciones se dan entre: el Área de Salud Mental del Hospital, la Justicia, los CAPS, la Defensoría (penal), el Hogar de Cristo y Desarrollo Social.

“Una vez que se llega, inmediatamente hay una entrevista, y se empieza a trabajar. Puede que la persona vaya todos los días, y pase las cuatro horas y participe de todas las actividades. Eso depende de lo que establezcan los profesionales”, apuntó Henchoz.

De acuerdo a datos proporcionados por el Hogar de Cristo, el 70% de las personas asistidas son varones, mientras que el 30% son mujeres. Las sustancias que más se consume en Gualeguaychú son la cascarilla, la cocaína y la marihuana. Los adolescentes están comenzando a consumir en la ciudad a partir de los 13 y 14 años.

Por último, desde Proyecto Unir, institución privada que aborda el consumo problemático, contaron que asisten a 15 personas todos los días y sus familiares. En la actualidad menos del 10% de sus pacientes son mujeres. El 70% de las consultas por tratamiento son por consumo de cocaína, el resto se divide entre consumo de alcohol y ludopatía. Han recibido consultas por menores de edad desde 16 años.