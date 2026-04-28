El consumo de combustibles en el país registró una caída del 1,8% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025, según datos oficiales procesados sobre la base de la Secretaría de Energía. El volumen total comercializado alcanzó los 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, en un contexto donde la demanda sigue mostrando señales de retracción.

Con estos números, el acumulado del primer trimestre de 2026 evidencia una baja del 1,1% respecto al mismo período del año anterior. De esta manera, el comportamiento del mercado confirma una tendencia descendente que se sostiene desde el inicio del año.

Caída en naftas y gasoil

El retroceso fue generalizado en los principales segmentos del mercado. Las naftas registraron una caída interanual del 2,4%, mientras que el gasoil mostró una baja del 1,1%.

Dentro de estos grupos, los productos de mayor consumo fueron los más afectados. La nafta súper descendió un 4,1% y el gasoil común un 5,8%, cifras que no lograron ser compensadas por el crecimiento en los segmentos premium.

Cambios en el consumo

De acuerdo con el informe de la consultora Politikon Chaco, al que accedió la Agencia NA, el comportamiento de marzo muestra una particularidad dentro del mercado. “Es la primera vez desde febrero de 2024 que el desempeño de las naftas fue peor al del gasoil”, indicaron.

En ese sentido, el reporte señala que este fenómeno podría estar vinculado a una mayor retracción del consumo asociado al uso particular de vehículos. Esto sugiere un cambio en los hábitos, con impacto directo en la movilidad diaria.

La suba mensual y su explicación

En términos mensuales, marzo mostró un crecimiento del 7,3% respecto a febrero. Sin embargo, los especialistas aclararon que este incremento no implica una recuperación real de la demanda.

“El aumento se explica fundamentalmente por la mayor cantidad de días del mes”, señalaron. Al analizar el promedio diario de ventas, el resultado arroja una caída del 3,1%, lo que refuerza la tendencia negativa.

En cuanto a las empresas del sector, YPF mantuvo el liderazgo con el 55,4% del mercado y fue la única con variación interanual positiva. En tanto, Shell y Axion registraron caídas en sus volúmenes de ventas.