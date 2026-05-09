El consumo en supermercados de Entre Ríos volvió a mostrar señales de retroceso y encendió una alarma económica que atraviesa al comercio, las familias y también a la política.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las ventas acumuladas del primer bimestre de 2026 quedaron 26% por debajo de los niveles de 2023 y 5,4% debajo de 2025, incluso después de la desaceleración inflacionaria.

El dato expone el freno del mercado interno en la provincia y golpea especialmente a rubros sensibles como alimentos, limpieza, carnes y artículos para el hogar.

En términos reales, los supermercados entrerrianos facturaron $35.026 millones menos que en el mismo período de 2023, una caída que repercute directamente en ciudades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y el resto de los centros urbanos donde el consumo masivo funciona como termómetro económico.

El informe marca que los productos más vinculados al consumo cotidiano continúan en retroceso. Las bebidas cayeron 37% frente a 2023, los artículos de limpieza y perfumería bajaron 27,7%, almacén perdió 28% y las carnes retrocedieron 22,7%. Solo verdulería y frutería lograron ubicarse por encima de los niveles de hace dos años.

El deterioro del consumo aparece directamente ligado a la pérdida del poder adquisitivo. Según el trabajo de CEPA, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 los trabajadores registrados entrerrianos resignaron capacidad de compra.



El estudio sostiene que cada empleado privado perdió hasta $3,7 millones medidos con una actualización inflacionaria basada en la canasta ENGHo 2017/18, mientras que la pérdida total acumulada en la provincia supera los $500 mil millones.

El reporte también advierte que las ventas en supermercados acumularon una retracción equivalente a $237.676 millones desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025.