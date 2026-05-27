El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad en abril y extendió la tendencia negativa que atraviesa desde comienzos de año. De acuerdo con el último informe de la consultora Scentia, las ventas de los productos de la canasta básica (alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza) registraron una caída interanual del 3,8% en la suma de todos los canales relevados.

Si bien el dato refleja una desaceleración respecto de marzo -cuando las ventas habían caído un 5,1% interanual-, el mercado todavía no logra consolidar una recuperación. Con el resultado de abril, el acumulado del primer cuatrimestre arroja una baja del 3,3%.

La retracción se observó en casi todos los formatos comerciales. Los supermercados y mayoristas mostraron una caída idéntica del 4,5% frente a abril de 2025, mientras que los autoservicios independientes retrocedieron 3%. También continuó en terreno negativo el canal K+T —almacenes y kioscos—, con una baja del 4,8%.

Las únicas excepciones fueron las farmacias, que registraron un leve crecimiento del 0,1%.

Por rubros, prácticamente todas las categorías mostraron un desempeño negativo en abril. La más golpeada fueron los productos impulsivos -que generalmente se ubican pegados a las cajas en los supermercados, como golosinas, chocolates y snacks- que tuvieron una caída interanual superior a los dos dígitos (-14,1%). En la otra punta, bebidas con alcohol (+1,1%) e higiene y cosmética (+1,4%) fueron las únicas que cerraron el mes con números positivos.

El informe también destacó que el precio promedio ponderado de los productos de la canasta básica continúa desacelerándose, con una suba acumulada en los últimos doce meses del 21%, es decir diez puntos por debajo de la inflación general. En ese sentido, la consultora señaló que la baja de la inflación registrada en abril podría, de consolidarse, tener un impacto favorable sobre las ventas en los próximos meses.