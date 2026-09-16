El consumo privado volvió a mostrar signos de debilidad en agosto con una baja del 1,2% mensual y del 0,6% interanual. De acuerdo con un relevamiento privado, el indicador acumula nueve meses consecutivos en terreno negativo, reflejando la persistente atonía en las ventas y el gasto de los hogares.

Elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP), el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) se publica mensualmente con el objetivo de anticipar las cifras oficiales sobre la evolución del consumo en la Argentina.

De acuerdo con el ICP-UP, el consumo privado sufrió una contracción del 0,6% interanual en agosto de 2026, lo que representa la novena baja consecutiva del indicador. Con este resultado, la demanda interna acumula un retroceso del 1,4% en los primeros ocho meses del año frente al mismo período de 2025.

La serie desestacionalizada del ICP-UP marcó una contracción del 1,2% en agosto en comparación con julio. Con este dato, el consumo privado anotó su segundo retroceso mensual consecutivo, quebrando la trayectoria de recuperación moderada que se registraba desde comienzos del año.

La serie desestacionalizada del ICP-UP marcó una contracción del 1,2% en agosto en comparación con julio.

Dentro de los datos del informe, se destaca entre los indicadores generales la caída de la recaudación del IVA medida en términos reales: tras la tasa positiva registrada en julio, volvió a mostrar una contracción en agosto (-3,1%), acumulando en los primeros ocho meses del año una baja del 1,6% interanual.

En la misma línea, los préstamos vinculados al consumo también registraron mermas en términos reales, e incluso profundizaron sus caídas: las compras con tarjeta de crédito se contrajeron un 11,3% en agosto y los préstamos personales cayeron un 7,5% interanual.

El análisis por sectores reflejó comportamientos divergentes en la comparación interanual. Mientras los bienes semidurables (+3,3%) y durables (+1,0%) mostraron leves variaciones positivas, los rubros vinculados al gasto cotidiano y el esparcimiento sufrieron caídas significativas: el consumo masivo se contrajo un 4,9% y los servicios recreativos cayeron un 5,7%

El desglose de cada sector

El sector de bienes durables registró una suba del 1,0% en agosto y un avance del 1,3% en la comparación interanual. Este segmento abarca productos de uso prolongado e inversión elevada, que explican el 8,8% del presupuesto familiar, e incluye mediciones como el patentamiento de autos y motos, además de las ventas de electrodomésticos, muebles y artículos para el hogar.

En ese marco, sobresalió el incremento en el patentamiento de motocicletas, que mantiene tasas de crecimiento interanual de dos dígitos desde diciembre. En agosto, la suba alcanzó el 34,7% interanual, acumulando en los primeros ocho meses del año un alza del 42,1%. En contraste, la venta de automóviles volvió a mostrar un signo negativo: los patentamientos de autos cayeron un 19,3% interanual en agosto y marcan una baja acumulada del 13,7% en lo que va del año.

El rubro de consumo masivo profundizó su caída en agosto con una contracción del 4,9% respecto de julio y un retroceso interanual del 3,2%. Este segmento, que explica la mitad (50,0%) del presupuesto total de las familias, abarca los productos esenciales del hogar e incluye mediciones como el consumo de carnes, ventas de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y despacho de combustibles.

Un ejemplo claro es el caso de la carne porcina, que volvió a ganar terreno con una suba interanual del 12,5% en julio, desplazando a la carne vacuna, que cayó 10,5%, y acumula más de un año en contracción continua (13 meses). Por su parte, la carne aviar ajustó un 3,6%, manteniendo un patrón de demanda más inestable.

La carne vacuna cayó 10,5%, y acumula más de un año en contracción continua (13 meses).

El rubro de servicios de recreación y turismo mostró un marcado retroceso en agosto, con una baja del 5,7% mensual y una caída del 1,4% en la comparación interanual. Este segmento representa el 29,5% del presupuesto de los hogares y contempla prestaciones cuyo consumo coincide con su ejecución, tales como el transporte de pasajeros, espectáculos cinematográficos, gastronomía en restaurantes y el gasto en esparcimiento dentro de shopping centers.

Según el informe, el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en agosto su sexta caída consecutiva, con una baja de 7,1% interanual, y ya acumula en el año una contracción del 3,3%.

Por su parte, los bienes semidurables encabezaron la recuperación en agosto con un alza del 3,3% respecto del mes previo y un incremento del 2,7% en la medición interanual. Este segmento abarca artículos de vida útil intermedia, que representan el 11,8% del gasto de los hogares, se incluye el despacho de indumentaria, calzado, ropa y accesorios deportivos, así como artículos de librería.