El consumo de bienes y servicios tuvo una contracción interanual del 0,8% en enero, a partir de una caída en rubros clave como recreación y cultura e indumentaria y calzado. El decrecimiento tuvo lugar pese a un avance desestacionalizado del 0,7% a nivel intermensual frente a diciembre de 2025.

Los datos se desprenden del último informe del Indicador de Consumo presentado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para el pasado mes de enero, que muestran un retroceso en rubros clave como "Recreación y cultura" e "Indumentaria y calzado".

En tanto, el apartado de "Transporte y vehículos" mostró un relativo estancamiento al caer 0,1%, mientras que el conjunto de las demás divisiones tuvo una caída generalizada del 2,9% en enero, y aportó una incidencia negativa de 1,6 puntos porcentuales (p.p.).

Sin embargo, el apartado de "Vivienda, alquileres y servicios públicos", mostró un crecimiento estimado de 7,1% interanual en enero, por lo que repitió la performance de crecimiento exhibida en diciembre y contrapesó la caída del índice general al aportar 1,2 p.p. positivos a su variación.

El consumo masivo se estancó en a fines de 2025

En tanto, los bienes de consumo masivo o FMCG (por sus siglas en inglés, 'fast-moving consumer goods') mostraron un estancamiento interanual al caer un 0,3% en diciembre de 2025, frente al mismo mes de 2024. A su vez, la serie desestacionalizada descendió 1,2% de forma intermensual.

Como contracara, el crédito en términos reales mantuvo un crecimiento sostenido durante los últimos meses de 2025 y se amesetó. En particular, el crédito a hogares y familias experimentó una fuerte expansión de casi dos años consecutivos, interrumpido en el último trimestre del año pasado.

Las tarjetas de crédito y préstamos personales tendieron a estancarse un poco antes, tras meses de gran dinamismo, a la par del crédito prendario e hipotecario cuya recuperación fue algo más suave a partir de su distinto volumen.

En ese sentido, el patentamiento de automóviles se frenó y las escrituras de inmuebles cayeron. En otro orden, el consumo de electrodomésticos se mantuvo estable.