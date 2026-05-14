Matías Tabar rompió el silencio. El contratista que declaró como testigo en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles de la obra que ejecutó en la casa del country Indio Cuá y volvió a rechazar los dichos del presidente Javier Milei, que lo había vinculado al peronismo.

“Voté a Milei, pero eso no tiene nada que ver”, aseguró en diálogo con el canal TN.

El jefe de Estado había calificado públicamente al empresario del rubro de la construcción como un “kirchnerista” y que por ese motivo había dicho ante las autoridades judiciales que Adorni gastó USD 245 mil en refaccionar su casa, presuntamente inflando el presupuesto real.

Tabar reiteró que esa fue la cifra total de la obra, pero no todo el dinero pasó por sus manos. En muchas contrataciones hizo las veces de intermediario: le presentaba los contratistas a Adorni y era el propio jefe de Estado el que pagaba el servicio. Dio como ejemplo a un jardinero.

Si bien no fue del todo claro con los montos, dijo que en una primera instancia recibió cerca de USD 95 mil en efectivo, de los cuales sólo 20 mil corresponden a sus honorarios. El resto se utilizó para pagar materiales, empleados y otros servicios relacionados con la refacción.

“El cobro fue en dólares, obviamente, pero no es que yo le cobré USD 250 mil y me los trajo a casa en una caja. Yo le paso un presupuesto, el cual él acepta, empezamos a trabajar y se empiezan a pedir una cosa u otra cosa, como cualquiera... “y ya que cambiamos esto, y ya que estamos lo otro...”, reconstruyó el contratista, sobre el desarrollo del proyecto.

“Se pidió un anticipo, como en cualquier obra, y el resto se fue entregando a medida que avanzaban los trabajos. No hubo ningún bolso lleno de dólares ni escenas cinematográficas”, insistió, y completó: “Esto termina desembocando en el total de la obra, que fue el que yo declaro cuando el fiscal me preguntó cuánto costó la obra”.

Consultado por el impacto de su declaración sobre la situación del jefe de Gabinete, Tabar se mostró compungido: “Nadie quiere atravesar una situación así. Tuve que declarar en contra de alguien que me dio trabajo, que me abrió la puerta de su casa. Fue un momento muy feo”. Y expresó que “sabía que con esa declaración iba a terminar enquilombando a una persona y no quería“. “Pero bueno, es lo que había que hacer”, reflexionó.

No obstante, dijo que cree en la honestidad del funcionario y que espera reencontrarse con él en un futuro para tomar unos mates. “Lo adoro, y espero que cuanto antes pueda solucionar su problema. Sé la clase de persona que es. Totalmente creo en él y en su familia, y sé lo que son”, expresó Tabar durante en la entrevista. Y agregó: “Era casi un cliente-amigo”.

En redes sociales, Tabar suele compartir memes y publicaciones con una postura abiertamente antiperonista contra Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa durante 2023, entre otros dirigentes de ese sector.

Frente a las acusaciones de Milei, que lo identificó con el kirchnerismo, Tabar remarcó: “Acepto la opinión del presidente, vivimos en democracia. Es lo que decía cuando estaba en campaña política. Y la verdad que es lo que votamos, o lo que voté. Es una persona sumamente inteligente que a veces tiene esas formas de expresarse”.

En el tramo final de la entrevista, al ser consultado sobre qué le diría hoy a Adorni, Tabar le envió un mensaje de apoyo: “Entiendo el momento que está viviendo, me solidarizo con él y su familia. Le mando un abrazo. Ojalá todo se aclare y podamos volver a tomar un mate como antes”.

"Parece que sólo evadimos Manuel y yo"

Antes de brindar la entrevista televisiva, Tabar se había referido en otro reportaje a la causa que involucra a Adorni y relativizó las acusaciones por presunta evasión vinculadas a la remodelación de la vivienda del jefe de Gabinete. “Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo”, afirmó en declaraciones radiales, donde sostuvo que las irregularidades en la construcción son una práctica extendida en el sector.

En diálogo con Radio Rivadavia, el contratista dijo que la informalidad atraviesa gran parte de la actividad y planteó que se trata de un problema estructural de la economía argentina. “Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar”, señaló.

Tabar también argumentó que el alto costo de las obras dificulta sostener proyectos completamente declarados. “Ninguna persona en la Argentina que se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción si tiene que declarar todo”, sostuvo.