Culminó una nueva edición del Carnaval del País, la primera como Fiesta Nacional. Fueron 11 noches en las que Marí Marí, O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví deslumbraron e emocionaron a locales y turistas por igual. Con temáticas originales y un nivel artístico que no para de sorprender y superarse año a año, las cuatro comparsas dieron lo mejor de sí cada fin de semana y ahora aguardan al recuento de votos que solo consagrará a una como la campeona del 2026. Este momento llegará recién el martes después de las 20 horas, cuando en el Centro de Convenciones se sumen los puntajes otorgados por los jurados en cada fecha.

Según indicaron desde la prensa oficial del Carnaval, en conjunto, a lo largo de las diez fechas anteriores, un total aproximado de 189.000 espectadores disfrutaron del mayor evento a cielo abierto de la República Argentina.

Este sábado, por su parte, se registró una enorme cantidad de público. Un Corsódromo casi lleno despidió eufórico a las comparsas. Ya iniciado el espectáculo, la gente continuaba en las boleterías y molinetes de entrada.

La particularidad de la noche fue la presencia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y una de las figuras clave del Gobierno de Javier Milei.

En su primera visita al espectáculo, Menem brindó una conferencia de prensa y se refirió al proceso por el cual el Carnaval se convirtió en Fiesta Nacional: “Apenas asumió el presidente Milei, Palito me manifestó esta necesidad. Entonces, estuve guiándolo en la parte administrativa para que consiguiera el objetivo”.

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que sólo vería el Carnaval y a la mañana temprano volvería a Buenos Aires para organizar el inicio del periodo de sesiones ordinarias. “Fue una escapadita para conocer lo que es el Carnaval y acompañar a los amigos”, señaló.

Además, contestó preguntas relacionadas con los últimos logros legislativos de la Libertad Avanza: “Fue gracias a la fuerza de nuestro partido y los acuerdos con nuestros aliados”.

Luego, tomó la palabra el intendente Mauricio Davico que realizó un balance de la temporada: “La verdad que ha sido bastante buena, sobre todo con respecto al año anterior. Ni hablar del gran trabajo en conjunto que hemos hecho con el Carnaval del País, que se vio en la afluencia de turismo y todo lo que genera en la ciudad. Es el mayor ingreso económico que tenemos. Creo que esta noche va a ser muy buena y a la Comisión le ha ido muy bien con la venta de entradas. Las primeras noches fueron más tranquilas, pero eso fue cambiando. También le agradezco a Martín por venir, ya que quería conocer el Carnaval, y porque nos ayudó a que seamos Fiesta Nacional, junto con Daniel Scioli. Martín hizo todas las gestiones que había a su alcance para esto, y después de tantos años somos Fiesta Nacional”.

Por último, contó por qué el gobernador Rogelio Frigerio no pudo asistir a ninguna noche del Carnaval: “Tenía pensado venir este sábado, hablé antes del mediodía con él, pero no se sentía bien, estaba con fiebre. Le dije que no se hiciera problema, que ya había estado con nosotros en el lanzamiento en Buenos Aires. Por supuesto, vamos a seguir trabajando para tener una agenda marcada para el crecimiento del Carnaval y de nuestra ciudad”.

Minutos después de las 22, Silvio Solari dio un emotivo discurso por el final de la edición y, como es usual, anunció el orden de salida de las comparsas, siendo Marí Marí la encargada de abrir la pasarela. Con la temática “Genios”, la comparsa rojinegra se posiciona como una fuerte candidata para alzarse con la copa de este año. El fin de semana pasado, el Club Central Entrerriano se quedó nuevamente con el reinado tras la coronación de su candidata, Mary Ann Morrison, como Reina 2026.

La apertura a cargo de Marí Marí fue un verdadero éxito, pero su pasada por el Corsódromo no fue la última vez que la comparsa hará este año. Hoy por la noche, desde las 20:30 horas, dará un show en la Costanera que lleva el nombre de “Y que viva el Carnaval”.

Según adelantaron, la actividad comenzará en los Obeliscos y se extenderá hasta la explanada de Plaza Almeida. El desfile estará encabezado por la Batería Aplanadora junto a pasistas invitadas que aportarán brillo y color a la noche. Además, contará con la participación especial de Toque de Samba, banda oficial de la comparsa, que sumará toda la fuerza de la percusión y el espíritu carnavalero. A su vez, el evento dispondrá de cantinas con propuestas gastronómicas, en un ambiente familiar y festivo.

En el desfile, siguió O’Bahía, quienes también apelaron este año a la estética árabe y las clásicas leyendas de Oriente. En tercer lugar, hizo su pasada la tetracampeona Papelitos, que con la temática “Vivos”, buscan meterse en la historia del Carnaval y convertirse en la única comparsa en ganar cinco títulos consecutivos.

El cierre estuvo a cargo de Ará Yeví, que por pocas centésimas no pudo coronarse como campeona el año pasado. No obstante, para esta edición, apostó por “La Resistencia”, una temática que llega a la fibra misma de la argentinidad y las tradiciones populares.

Para esta edición 2026, la Comisión del Carnaval decidió volver al esquema que se aplicaba en años anteriores. De esta manera, recién será este martes 3 de marzo, a partir de las 20 horas, el momento en que se cuenten los votos y se determine cuál es la comparsa ganadora, cuáles desfilarán el año que viene, y cuál quedará fuera de la competencia para darle lugar a Kamarr, que no participó este año. También se conocerán los ganadores en los rubros mejor batucada, pasista, portabanderas y música.

Al término del desfile, la fiesta continuó con el After de Carnaval, un evento post-desfile que para este sábado contó con el show en vivo del youtuber, actor y cantante paranaense Julián Serrano.