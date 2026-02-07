El espectáculo a cielo abierto más importante del país tendrá muchas novedades con la presencia de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes Daniel Scioli, diplomáticos europeos, pilotos del TC, la cobertura de TN con Paula Bernini, espuma y una fiesta post Carnaval.

La Fiesta Nacional continúa con beneficios exclusivos para los residentes del departamento Gualeguaychú. Tal como ocurrió durante enero, se mantiene vigente el descuento de $15.000 sobre el valor de la entrada general para quienes adquieran ubicaciones en los sectores VIP (mesas para cuatro personas), sin importar la fila o el sector elegido.

De esta manera, quienes prefieren la comodidad de una mesa VIP accederán a una bonificación para vivir el espectáculo más grande de Argentina. Es importante destacar que, para obtener dicho beneficio, es necesario presentar DNI en boletería ya que la venta es solo presencial el día viernes de 17 a 21 horas y el sábado desde las 10 hasta la finalización del evento. También debe contarse con el documento al momento del ingreso al corsódromo, el día sábado.

Una sexta noche con presencias de primer nivel

Se espera la presencia del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Nación, Daniel Scioli. Acompañarán al funcionario nacional importantes autoridades provinciales, entre ellas Néstor Roncaglia, Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, y Jorge Satto, Presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, junto a otros referentes tanto del ámbito provincial como nacional. Su visita refuerza la relevancia del evento a nivel país.

El color deportivo también llegará a la pasarela de la mano de tres destacados pilotos del Turismo Carretera: Omar “Guri” Martínez, Nicolás Bonelli y Nicolás Trosset. Los corredores recorrerán los 500 metros de la pasarela a bordo de sus potentes vehículos de competición, para luego disfrutar del despliegue de las comparsas desde un lugar privilegiado.

Cobertura nacional con TN y Paula Bernini

Este fin de semana, la Fiesta Nacional del Carnaval del País tendrá una proyección especial a todo el país con la presencia de la periodista Paula Bernini junto a su equipo de TN – Todo Noticias. La conductora realizará salidas en vivo durante la jornada y, por la noche, producirá contenido especial desde el corazón del corsódromo, mostrando la magia, el color y la pasión que caracterizan al espectáculo.

La Fiesta Nacional Carnaval el País extenderá el show con un After de Carnaval con show en vivo de Ke Sabor frente a la Casa Rosada, cantinas abiertas y venta de espuma para seguir disfrutando sin costo extra.

Una vez que la última comparsa deje la pasarela, la música no se detendrá. La banda Ke Sabor, especialista en ritmos tropicales y cumbia subirá a una carroza especialmente preparada para ofrecer un show en vivo frente a la Casa Rosada. El orden de salida de la sexta noche será el siguiente: Ara Yeví, Marí Marí, O’ Bahía y Papelitos.