Este sábado, Gualeguaychú vivió la cuarta de once noches de Carnaval previstas para la edición 2026, que lleva el nombre de “Néstor Lapalma y Roberto Arakaki”. La jornada volvió a confirmar el alto nivel del evento con el profesionalismo y compromiso que año tras año demuestran las comparsas. O’ Bahía, Papelitos, Ará Yeví y Marí Marí desfilaron siguiendo ese orden por la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro” ante el público local y de turistas que disfrutaron la cálida y festiva jornada de verano.

Al igual que la fecha anterior, los vecinos de la ciudad y de todo el departamento Gualeguaychú pudieron acceder a mesas VIP para cuatro personas con una bonificación equivalente al valor total de la entrada general, un beneficio aplicable a cualquier fila de esos sectores. Asimismo, el Carnaval mantuvo el descuento del 50% en la entrada general para los residentes de cualquier punto de la provincia de Entre Ríos, un incentivo que busca favorecer la concurrencia regional.

Dentro de los espectadores destacados, estuvieron presentes el Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, y el Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Fabián Boleas. También asistieron el reconocido chef Rodrigo Cascón y el conductor televisivo Sebastián Coria, quienes arribaron a Gualeguaychú junto a su equipo de producción para registrar contenidos que formarán parte del programa “Destinos y Sabores”, emitido por Net TV y América TV.

Otra particularidad que tuvo la noche fue que la nueva tribuna de hormigón premoldeado, construida en el ala sur del Corsódromo, no fue oficialmente inaugurada este sábado, a pesar de que así se lo había previsto. Sin embargo, fue utilizada por el público a casi la mitad de su capacidad.

El espectáculo se vio ligeramente demorado de su hora habitual de inicio. Tal es así que pasadas las 22.15 horas, la voz de Silvio Solari anunció el orden de salida de las comparsas y dio comienzo a la gran fiesta popular. Inmediatamente después, pisó la pasarela el destaque principal y la comisión de frente de O’Bahía, introduciendo al público en la magia de “El pescador, el genio y las mil y una noches”, la temática con que la comparsa del Club de Pescadores volvió este año bajo la dirección de Adrián Butteri.

Inspirada en las leyendas de Medio Oriente, la propuesta de O’Bahía se apoya en una relectura épica y poética de “Las mil y una noches”, donde el poder transformador de la palabra demuestra la capacidad de devolver humanidad, dar esperanza e imponerse frente a la violencia, la injusticia y la muerte. El argumento se estructura a partir de dos hilos narrativos: por un lado, la historia del pescador que libera al genio de una vasija encantada y salva su vida con su ingenio y sus relatos; por otro, el drama del sultán Shahriar quien, despechado por una traición, ejecuta a sus esposas cada mañana. Sherezade, su esposa, pospone su muerte contándole historias fascinantes durante mil y una noches hasta que finalmente la perdona.

El destaque de apertura nos muestra al pescador que despierta al genio, el cual aparece animado de manera virtual en una pantalla circular. El destaque gira 360 grados, lo cual da dinamismo a la presentación. Le sigue una comisión de frente de bailarinas con velos árabes y máscaras de calaveras. A sus espaldas, se alza imponente una de las dos carrozas centrales, que lleva al implacable sultán de la historia.

A mitad del trayecto, después de escuadras con elaborados trajes de plumas blancas, amarillas, rosas y naranjas, se erige la segunda gran carroza: un palacio de tonos claros y violáceos, con mujeres bailando en los distintos pisos de altura. Delante de la carroza ocupa su lugar destacado la Reina de la comparsa, Angie Félix.

En los tramos finales del paso de O’Bahía por la pasarela, se ubicó la carroza de Carioca, su flamante banda sonora, que cuenta con música de Carlos De Santis y letra de Ornela Taffarel en sus composiciones.

El cierre lo dio la batucada Las Audaces, integrada completamente por mujeres. Dirigidas por Celeste Piaggio y acompañadas de la pasista Martina Ghiglia y otras bailarinas, la batucada dio una vez más un show de altísimo nivel, energía, y destreza coreográfica y rítmica.

Puede interesarte

El espectáculo continuó con Papelitos y su alegre temática “Vivos”. Con colores y estética que evoca el Día de los Muertos mexicano, la comparsa deja a su paso múltiples referencias a los hacedores y a la identidad de nuestra fiesta popular.

En tercer lugar hizo su aparición Ará Yeví con “La Resistencia”. La comparsa del Club Tiro Federal trae este año una propuesta folklórica basada en la figura del Martín Fierro, desde la cual pone en valor las raíces y la identidad nacional.

El cierre de la noche llegó con Marí Marí. Con canciones pegadizas, imponentes carrozas y vestuarios que fusionan las plumas carnavaleras con la estética árabe, la comparsa del Club Central Entrerriano despierta la pasión de las tribunas con “Genios”, su temática de este año.



Por último, en las horas previas al inicio del espectáculo, el presidente del Club Juventud Unida, Cristhian Gómez, adelantó a Ahora ElDía que mañana se realizará una reunión de presidentes de todos los clubes en la que se definirá cómo se continuará con la polémica en torno al descuento de puntos de la tercera noche. Durante el desfile de aquel sábado, fiscales de Marí Marí y Papelitos habían señalado presuntas infracciones al reglamento vinculadas a la incorporación de luces en un destaque de Ará Yeví y a modificaciones y agregados en espaldar y trajes de O’ Bahía. Ante la decisión de la Comisión del Carnaval del País de no aplicar dichas penalidades, los dirigentes de Juventud Unida y de Central Entrerriano mostraron su disconformidad. Ahora el veredicto final dependerá de la reunión que tendrá lugar mañana.



