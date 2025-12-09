El tránsito vehicular sobre el puente Méndez Casariego permanecerá completamente interrumpido este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 17 horas y hasta las 5 de la mañana del jueves. La medida permitirá ejecutar la etapa final de los trabajos de reasfaltado y restauración de la estructura, tareas que requieren el corte total para garantizar su correcta realización.

Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura detallaron que el corte, previsto inicialmente para este martes, debió reprogramarse debido a las condiciones climáticas desfavorables que impidieron avanzar con la obra en los tiempos estipulados. Por este motivo, la intervención se trasladó para el miércoles en el mismo horario.

Durante esta instancia se aplicará el riego de liga, un tratamiento fundamental que une las distintas capas del pavimento en una estructura monolítica, evitando desprendimientos, fisuras y otros deterioros. Con esta fase concluida, se procederá al asfaltado definitivo del puente, que consolidará la restauración integral de uno de los pasos más transitados y estratégicos de la ciudad.

Se solicita a los conductores utilizar la Ruta N°136 como vía alternativa entre Gualeguaychú y Pueblo Belgrano y extremar las precauciones durante la interrupción del tránsito.