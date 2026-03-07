Néstor Antonio Schwindt era un hombre de 44 años, que la noche del lunes 5 de octubre de 2009 se inmiscuyó dentro de la casa donde Alicia Vanini de 35 años trabajaba como empleada doméstica, y aprovechándose de que se encontraba sola, le disparó en la cabeza y luego se mató.

Este atroz crimen y posterior suicidio del femicida ocurrió en el Golf Country Club de Gualeguaychú, en una de las viviendas ubicadas a pocos metros del acceso principal al barrio privado de la zona oeste, sobre Urquiza.

Según las crónicas de aquel momento, el hecho fue descubierto por la dueña de casa donde trabajaba Alicia. Al llegar a la vivienda, la mujer percibió algunas cosas fuera de lugar. Inmediatamente dio aviso a la seguridad del barrio y junto al guardia ingresaron al inmueble. Lo que se encontraron fue un escenario tremendo: la empleada doméstica y su ex marido estaban muertos en la cocina.

Enseguida se denunció el hecho y a los pocos minutos ya se había desplegado todo el protocolo policial y judicial en torno a la casa. El jefe de Policía, Carlos Antonio Velázquez, y el subjefe departamental, Roberto Sánchez, se presentaron en la vivienda para controlar que la escena no fuera alterada por fuera de las autoridades judiciales. Pero para ese momento ya se tenía una idea de lo que había sucedido dentro de la casa.

Había una bicicleta apoyada sobre una pared a un costado de la vivienda y se confirmó que el femicida entró por una puerta trasera que se encontraba sin llave. Había llevado un arma de fuego y adentro encontró a su ex mujer, con quien estaba en plena separación.

Nadie escuchó gritos. Ni siquiera el estallido de los disparos, por lo que se presume que Schwindt extrajo el revólver calibre 22 y le disparó a sangre fría en la cabeza, provocándole la muerte en el acto. Luego, con el mismo revólver, apuntó a su sien y se descerrajó un balazo que le produjo el fallecimiento en forma instantánea.

Las tareas del personal de Criminalística de la Policía de Gualeguaychú estuvieron centradas en levantar rastros y todo el material probatorio para la causa que instruyó el ex juez Eduardo García Jurado. El magistrado, que por ese entonces tenía el cargo de Juez de Instrucción N°3 de Gualeguaychú, ordenó las autopsias a los cuerpos, no sólo para determinar las causas de muerte, sino para tener una mayor precisión sobre el horario en el que pudo haber ocurrido el trágico crimen.

Fue un caso que rápidamente se olvidó en la opinión pública. Pasó casi desapercibido para algunos porque a diferencia de otros, lo sucedido no tuvo implicancia dentro de los Tribunales. Una vez que García Jurado tuvo todos los elementos necesarios en su poder, dio por cerrada la causa. Para la Justicia estaba claro lo que había sucedido y quién había sido el causante de ese femicidio.

Números que asustan



Lo que ocurrió hace 16 años no es algo aislado. Sucede todo el tiempo. Mujeres muertas a manos de hombres con quienes tuvieron relación de pareja. Hace sólo días atrás, el lunes para ser más específicos, se encontró en Concordia el cuerpo sin vida de Priscila Macarena Alanis de 33 años, con dos heridas de arma blanca. Cerca de ella se halló ahorcado a su pareja, Alcides Alfredo Yedro de 31 años.

Vanesa López, de 39 años, fue víctima de un femicidio el 12 de febrero pasado en el barrio Matadero Viejo de Gualeguay. Su asesino, Ernesto Fabián Camaño, se encuentra en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú con una preventiva por noventa días. Fue trasladado luego de intentar quitarse la vida en la Jefatura.

Un poco más atrás, en Gualeguaychú, el domingo 24 de agosto de 2025, el sargento de Policía, Mariano Leonel Corvalán, le tiró con su arma reglamentaria a su pareja Carolina Huck y luego se disparó en la mandíbula. El hombre sobrevivió. Sólo perdió la visión de un ojo. Ella también sobrevivió, pero hoy está imposibilitada de volver a caminar. Todo sucedió delante de la hija de ambos, en el domicilio de La Rioja y Gutenberg.

Para dimensionar la gravedad de la situación: durante los dos primeros meses del año en Gualeguaychú, la Fiscalía de Género recibió 300 denuncias mensuales, de las cuales 80 fueron por delitos de género agravados por la relación de pareja, mientras que el resto se debieron a conflictos familiares. Asimismo, hubo seis condenas por casos de violencia de género; y para ejemplificar la situación: desde la Fiscalía requirieron en febrero poco más de cien medidas de protección hacia la víctima, allanamientos, exclusiones y secuestros de armas u otros elementos con los cuales se cometió la violencia.

La Oficina de la Mujer (OM) y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elaboraron un informe especial para Naciones Unidas sobre la violencia de género contra las madres que se publicó el pasado 3 de marzo.

El informe fue enviado en respuesta a la solicitud formulada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, a ser presentado en el 62° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Para ello, se procesaron y analizaron datos correspondientes al período 2023–2024 incluidos en los informes del Registro Nacional de Femicidio de la Justicia Argentina (RNFJA) y las presentaciones por violencia doméstica recibidas por la OVD en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el mismo período.

La información presentada incluye datos relativos a 2023-2024:

-Violencia doméstica contra madres: de un total de 14.602 mujeres que realizaron presentaciones en la OVD en el ámbito de la CABA, 11.886 tenían hijas o hijos, esto es, que el 81% de las mujeres denunciantes de violencia doméstica eran madres.

-Madres víctimas de femicidio: del total de 478 mujeres víctimas directas de femicidio reportadas en el RNFJA a nivel nacional, al menos 204 eran madres (43% del total) de al menos 434 hijas/os menores de 21 años.

-Violencia contra madres y sus hijas/os: en el 31% de las presentaciones realizadas por madres ante la OVD en CABA también resultaron afectados por situaciones de violencia doméstica niñas, niños o adolescentes. Asimismo, en el RNFJA a nivel nacional se registraron 9 hechos en los que fueron asesinadas tanto las madres como sus hijas o hijos, así como 6 víctimas de femicidio vinculado en los que se mataron a las hijas o hijos para afectar a la madre, sin asesinarla.

-Vínculo con los agresores: en las presentaciones ante la OVD en CABA, el 52% de las personas denunciadas eran exparejas, el 20% parejas convivientes y el 18% eran familiares de las madres denunciantes. En los femicidios de mujeres madres a nivel nacional, el 80% de los sujetos activos eran pareja, ex pareja o mantenía o había mantenido un vínculo sexo-afectivo con la víctima.

-Grupos especialmente afectados: entre las mujeres con hijos/as que denunciaron violencia doméstica en la OVD en CABA, el 26% eran migrantes internacionales y el 15% migrantes internas. También se registraron situaciones de discapacidad y pertenencia a pueblos originarios. En el caso de las madres víctimas de femicidio a nivel nacional, en el 26% se identificaron condiciones de vulnerabilidad, principalmente migrantes tanto internas como del exterior y vulnerabilidad social.