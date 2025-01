La Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de Gualeguaychú organizó un cronograma de trabajo especial para la recolección de los residuos domiciliarios, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo: el martes 31 de diciembre se brindará normalmente el servicio siendo la última salida a las 15. En tanto, el miércoles 1 de enero no habrá recolección de residuos, por lo que se solicita a los vecinos no sacar la basura a la calle.

Durante los días que no habrá servicio, es importante saber que tampoco se realizarán los siguientes servicios:

Servicio de barrido.

Estaciones de Transferencia.

Micro-basurales.

Servicios Especiales

Asimismo, las Estaciones de Transferencias estarán abiertas el 31 de diciembre de 7 a 13 para la atención al público y recibimiento de residuos. Mientras que el 1 de enero del 2025 se mantendrán cerrados. Recordamos que estos espacios ubicados en calle Perón y Tropas, y en Boulevard Martínez y Torrilla se encuentran preparados para llevar allí residuos inorgánicos voluminosos y residuos verdes que no pueden ser recolectados por el Servicio de Recolección Domiciliaria de Residuos. Solicitamos a la comunidad que el 1 de enero del 2025 no se acerquen a depositar este tipo de materiales con el objetivo de no generar un mal manejo y disposición de los mismos ya que no se contará con la atención diaria.

De esta manera, la Municipalidad de Gualeguaychú solicita a la comunidad colaborar con el mantenimiento de la ciudad, comprendiendo que un ambiente saludable se construye entre todos y para ello cada cual debe hacer su aporte.