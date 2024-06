El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estuvo en la mesaza de este sábado por la noche con Mirtha Legrand. Fiel a su estilo, al diva hizo una pregunta al funcionario sobre el presidente Javier Milei, que cumple seis meses en el cargo, que lo descolocó y obligó a dar una respuesta, que sorprendió a los comensales presentes.



Mirtha Legrand viene cuestionando al Gobierno desde hace varias semanas, en relación al manejo de la economía, los despidos y el escándalo de los alimentos en el Ministerio de Capital Humano, bajo el ala de Sandra Pettovello.

El incómodo momento de Guillermo Francos cuando Mirtha Legrand le preguntó sobre Javier Milei

En un momento de la charla, cuando la atención de los comensales recayó en el Jefe de Gabinete, la siempre punzante Chiqui no perdió la oportunidad y salió con una pregunta que descolocó al funcionario del Gobierno.

“¿Por qué dice tantas malas palabras el Presidente”, fue la incisiva pregunta de Mirtha Legrand, que dejó en un primer momento sin palabras a Francos.

“¿Por qué tantas palabrotas? ¿Por qué?”, insistió la diva de la TV, ante la complicidad de algunos de sus invitado y pese a mostrar un supuesto dejo de vergüenza tras expresar esas palabras, tapándose el rostro con una servilleta.



“Bueno, es su personalidad”, atinó a responder el funcionario, pero Mirtha nuevamente intercedió. “Pero es el Presidente, dice cosas terribles”, replicó, con una pícara sonrisa en su rostro.

Tras esto, el recientemente nombrado sucesor de Nicolás Posse inició su segundo intento de respuesta: “Javier Milei es un presidente disruptivo en Argentina, fue electo de esa manera. Tiene seguidores muy jóvenes”, apuntó.

Sobre este punto, Mirtha agregó: “La gente joven lo sigue mucho, de todos los países”. “La ubicación que generó Milei de Argentina en el mundo es impresionante”, respondió uno de los funcionarios más importantes de la gestión libertaria.



Escándalo por los alimentos: para Guillermo Francos "se terminó la intermediación"



Con respecto a los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano, Mirtha Legrand se mostró profundamente indignada: "¿Por qué tardaron tanto en repartirlos?", preguntó. En referencia a esto, Guillermo Fracos respondió: "Los alimentos no eran para distribuir en los sectores más necesitados, sino para situaciones de emergencia. El reclamo de los movimientos populares es porque les quitaron la intermediación", señaló, mientras la gente pasa necesidades.

Con respecto a la decisión de la Cámara Federal de no hacer lugar a la apelación del Gobierno, el jefe de Gabinete sostuvo: "La Justicia no tiene por qué meterse en temas de la administración pública, vamos a volver a apelar", lanzó.

Seguidamente, pidió que "no le adjudiquen al gobierno de Milei lo que la gente está viviendo hoy", tras lo cual Mirtha fue categórica: "Hay que escuchar a la gente también, ¿por qué no se distribuye la comida? La gente se está muriendo de hambre, escuchen a la gente".



Guillermo Francos habló sobre la ley Bases



Consultado por el debate inminente en el Senado de la ley Bases, sostuvo que “el miércoles que viene, espero que se apruebe, después tiene que volver a diputados porque le hace reformas al Senado”. También, se refirió al apartado de las privatizaciones y afirmó: “Argentina no tiene plata y hay que racionalizar los recursos. Todo lo que pueda ser gestionado por el sector privado sin gasto a cargo del Estado, tiene que hacerse de esa manera”.

En ese sentido, habló de los trenes: “En la situación que están los ferrocarriles, no hay quien los compre”. Aunque reconoció: “Hay fondos importantes interesados en los ferrocarriles, de distintas nacionalidades. Pero es algo que requiere mucha inversión”.

Además, Francos hizo hincapié en que “Aerolíneas es una de las empresas privatizables, conforme a la Ley Bases”. Y apuntó: “Hay provincias que dicen que si se privatiza no va a haber vuelos, pero no podemos ser rehenes de intereses provinciales”.

En la misma línea, el jefe de Gabinete manifestó: “Creemos en una política de cielos libres, donde cualquier aerolínea del mundo pueda venir a ofrecer sus servicios”.



Escándalo de los alimentos: el cruce entre Mirtha Legrand y Guillermo Francos"



Mirtha Legrand mantuvo un cruce verbal con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos por el tema de los alimentos almacenados en un depósito y próximos a vencer, los cuales finalmente fueron distribuidos por las Fuerzas Armadas en áreas necesitadas.

En el programa "La Noche de Mirtha" (El Trece), "La Chiqui" exteriorizó su indignación por la gestión de estos recursos y se enojó por el desperdicio en un momento crítico para el país.

"Yo lo estuve viendo. Y le voy a decir una cosa que puede parecer ridícula. Los vi a los soldados entregando los alimentos y me puse a llorar. Me emocionó muchísimo. Estaban en ropa de fajina. Yo decía, ¿por qué no los distribuyeron antes? ¿Quién fue el canalla, sinvergüenza que impidió que se hiciera? Porque siempre hay uno", sostuvo Legrand con visible frustración. ¿"Me dejás terminar"? Otro momento incómodo para Francos fue luego de que la conductora criticara la gestión de Gobierno en referencia a la crisis económica que atraviesa la Argentina.

"La Chiqui" miró al ex ministro del Interior y aclaró: "No estamos en contra suya, eh, para nada ministro, al contrario, pero yo creo que usted es un valor muy importante en el Gobierno".

Al escucharla, él le respondió: "Yo no siento para nada que esté en contra mío, yo trato de contestar las preguntas y los cuestiones, tratando de ubicarnos históricamente en un momento que vivimos y que son consecuencia de la historia que vivimos. Para ser justos, este Gobierno lleva seis meses. En seis meses no se pueden hacer todos los cambios que necesita la Argentina".

Asimismo, añadió: "Vamos a estar mejor. Este mes que comienza ahora, estamos mejor que el que pasó". Cuando Francos intentaba explicar las cifras, la conductora lo interrumpió: "Pero la inflación subió". Allí, algo frustrado y molesto, Francos remarcó: "Me dejás terminar?".

Sin embargo, fiel a su estilo, Legrand indicó: "No, no lo dejo terminar porque lo interrumpo. Yo soy interrumpidora".

En ese momento, el funcionario continuó con su explicación: "La inflación, Mirtha. El dato que acaba de salir en la Ciudad de Buenos Aires para el mes de mayo es del 4,5 por ciento. Recordemos de dónde venimos. Venimos de la hiperinflación", precisó.

"Yo me voy acordando de cosas, por eso lo interrumpo", sostuvo Legrand entre risas y el jefe de Gabinete respondió también sonriente: "Mejor que no se acuerde de muchas, Mirtha".



Fuente: Ámbito