El oficialismo trabaja en la modificación de la ordenanza de Presupuesto Participativo y buscará terminar con las asambleas barriales a partir de la conformación de un Consejo del Presupuesto Participativo.

Antes esta posibilidad, la concejal de la oposición María Sira Ghisi manifestó su disconformidad y adelantó que no formará parte de ese consejo. Sobre los motivos de su disconformidad, la funcionaria expresó: "El programa tiene una esencia que son las asambleas, después ellos si quieren la pueden derogar y decir que no van a hacerlo más y proponer un concurso de proyectos, porque en realidad lo que ellos quieren ahora es anular las asambleas, donde está el derecho a la participación, y la razón misma del programa. Los proyectos ahora van a ir a una mesa evaluadora , por lo que la decisión final va a ser de funcionarios y concejales del oficialismo y no va a haber participación de vecinos.

El presupuesto participativo es otra cosa, no es lo que ellos están planteando".

También apuntó que la decisión de modificar la ordenanza vigente se debe a que “la gestión no quiere soportar la crítica que los vecinos les hacen en las asambleas”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano salió al cruce a responder las declaraciones de Sira Ghisi y contestó: “ La representatividad está asegurada. Acá se dice que se pierde representatividad y las asambleas, y a mí me gustaría que los concejales de la oposición hubieran participado de las Asambleas para entender la decisión que tomamos. María Sira Ghisi no fue a ninguna de estas reuniones, donde los mismos vecinos nos plantearon que se vivían momentos de tensión en el debate. Entonces, lo que hicimos es sacar ese proceso incomodo, y se hizo un sinceramiento de los vecinos y las ONGs, porque antes lo que pasaba era que pedían 50, porque en esta idea de rebajar para que lleguen los montos, se terminaba pidiendo de más para conseguir lo que se necesitaba. Además, los vecinos tenían que competir. Lo que le interesa a las personas son que las cosas que se proyectan lleguen a sus manos. Lo que pasa que la concejal no escucho que esto es un modelo que los vecinos ya no quieren”.