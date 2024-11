Tras el trágico derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, donde se constató que, al menos por el momento, hay una sola sobreviviente, que es María Josefa Bonazza, quién rompió el silencio y confesó que después del desmoronamiento vio como su Federico César Ciocchini, “no respondía”.

En diálogo con la radio 100.9, durante su relato, manifestó que la caída se inició después de que "escuchamos dos explosiones muy fuertes y luego se produjo el desplome del edificio", y que lo primero que recuerda es que "noté que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera, que ya nos iban a rescatar".

A pesar de lo sucedido, señaló que "siempre estuve lúcida", y que, en el momento, "me encontraba aprisionada y sin posibilidad de moverme. Entonces, empecé a utilizar las técnicas de yoga para poder respirar mejor, aun sabiendo que estaba bajo los escombros".

Además, detalló que empezó a golpear el concreto que tenía cerca para que la escucharan, que es algo que tiempo más tarde cuando vio un “haz de luz” y, finalmente, fue rescatada. "Comencé a hacer sonidos en código Morse pidiendo auxilio. Marcaba la palabra S.O.S.", agregó. Lamentablemente, su marido fue encontrado sin vida bajo los escombros.

De esta manera, la señora, que estaba en un estado de shock, fue puesta a salvo y la trasladaron a Mar del Plata donde la trataron por sus roturas en el hombro izquierdo y en la muñeca derecha. Luego, se la derivó a un hospital en Balcarce donde se encuentra actualmente.

Mientras tanto, el Personal de Defensa Civil y bomberos informó que en la jornada del martes rescató el cuerpo de tres personas entre los escombros y se alcanzaron las siete las víctimas fatales. Por el momento, una persona permanece atrapada entre los escombros.



Fuente: Filo.news