Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú compartieron sus datos estadísticos de los últimos dos meses. Durante marzo y abril de 2026, suman más de un centenar de servicios prestados entre incendios, accidentes, capacitaciones y distintas emergencias atendidas en la ciudad y la zona.

En marzo, los voluntarios realizaron un total de 62 intervenciones. La mayor parte de las salidas estuvieron vinculadas a incendios forestales, con 35 actuaciones, en un contexto marcado todavía por la sequía y altas temperaturas que se hicieron sentir durante el verano.

Además, los bomberos debieron intervenir en 9 incendios de vehículos y en 2 incendios de viviendas. A esto se sumaron 2 accidentes de tránsito y un operativo por escape o fuga de gas, entre otros servicios realizados por el cuerpo activo.

En tanto, durante abril, la cantidad de intervenciones descendió, aunque el trabajo operativo siguió siendo constante. En total se registraron 45 servicios, entre los cuales se destacaron 17 capacitaciones realizadas por la institución.



“Se realizaron capacitaciones internas y entrenamientos destinados al fortalecimiento de la preparación y respuesta ante emergencias, continuando con el compromiso de profesionalización y mejora constante del servicio”, informaron.

En ese mes también se contabilizaron 8 incendios forestales, 6 incendios de vehículos y 6 incendios de viviendas. Asimismo, los bomberos prestaron asistencia en 2 accidentes de tránsito.