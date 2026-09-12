Esta semana, la sirena de los bomberos hizo escuchar a lo largo y ancho de la Argentina en un acto de manifestación y reclamo de alrededor 60 mil millones de pesos correspondientes a los fondos previstos por la Ley 25.054, que todavía no fueron distribuidos entre los más de mil cuarteles que hay a nivel nacional.

“Son fondos que están garantizados por ley, es decir que el Gobierno los tiene recaudados porque provienen de los seguros que pagamos todos, de vehículos, y de casas, y que están destinados a los cuarteles de bomberos”, explicó Müller.

El presidente de la institución remarcó que esos recursos se distribuyen de manera igualitaria entre las instituciones, independientemente de su tamaño.

“Si tomamos un promedio para cada cuartel, serían alrededor de 50 millones de pesos”, aventuró Müller.

La preocupación está vinculada tanto con el remanente correspondiente a 2025 como con los cuarteles que todavía no recibieron los fondos de 2026. Para las instituciones, se trata de recursos necesarios para afrontar gastos que van desde el mantenimiento cotidiano hasta la renovación de vehículos y equipamiento.

En el caso de Gualeguaychú, durante este año la institución recibió alrededor de 90 millones de pesos en concepto de subsidios nacionales.

“Bomberos Voluntarios a nivel país tienen entidades de primer grado, como el cuartel de Gualeguaychú; en segundo grado está la Federación de Bomberos de Entre Ríos; y a nivel nacional está el Consejo Nacional de Bomberos de Argentina”, explicó Müller.

En ese marco, las acciones frente al Gobierno nacional son consensuadas por el Consejo Nacional de Bomberos de Argentina, dependiente del Ministerio de Seguiridad. Sobre el estado de las gestiones, Müller señaló que actualmente mantienen conversaciones y esperan definiciones.

Los costos de mantener el cuartel

Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú cuenta con cerca de 70 bomberos y tiene entre 800 y 900 salidas anuales. Esa actividad implica un gasto permanente para mantener en condiciones las unidades, los equipos y la estructura necesaria para responder a las emergencias.

“Con el subsidio que recibimos podemos comprar autobombas, materiales para los bomberos y equipamientos”, explicó Müller. Sin embargo, el costo de una autobomba supera ampliamente el monto de un subsidio anual, ya que tiene un valor que ronda los 160 millones de pesos.

El presidente de la institución explicó que los recursos deben destinarse a múltiples necesidades.

“Este último tiempo hicimos el recambio de tres unidades, dos autobombas y un equipo de rescate con pluma. En eso tenemos un pasivo que tenemos que ir pagando”, detalló.

Una parte de los recursos debe utilizarse para afrontar ese gasto, mientras que otra se destina al mantenimiento y a la renovación de los elementos de protección de los bomberos.

Müller informó que esos equipos tienen un costo elevado y que deben ser reemplazados muy seguido.

“Tenemos que hacer un recambio de todo ese equipamiento. Lo mismo el que se usa cuando se trabaja con sustancias peligrosas. Tenemos previstas diferentes compras para equipar a los bomberos este año”, agregó.

Más allá de las inversiones en vehículos y equipamiento, el cuartel tiene gastos fijos que deben afrontarse todos los meses.

“Tenemos un gasto fijo de mantenimiento del equipo de bomberos, sueldos de los cuarteleros, del personal rentado de administración. Son 30 millones por mes aproximadamente”, precisó Müller.

En ese esquema, el ingreso que recientemente recibe la institución a través de la Tasa Inmobiliaria representa un recurso fundamental para sostener la actividad cotidiana.

“Esto es muy importante a nivel Gualeguaychú, porque podemos sobrellevar todos los gastos que tenemos, comprar materiales, y mantener el cuartel”, explicó.

De hecho, la institución ya recibió el primer pago desde la aplicación de la ordenanza, que establece un monto destinado para el cuartel dentro del impuesto municipal. En total, el aporte fue de 21,5 millones de pesos correspondientes al mes anterior.

“Esto que salió a través de la Municipalidad es muy importante para poder prestar el servicio”, remarcó.

Otro de los gastos permanentes es el combustible utilizado por las unidades durante las salidas. Müller señaló que Bomberos debe afrontarlo con recursos propios.

“El combustible lo pagamos de las arcas de Bomberos. No tenemos una tarifa de preferencia”, explicó.

La provincia aporta combustible a través del Programa de Manejo del Fuego. Según detalló, se trata de unos 1.800 litros, aunque cuestionó las demoras en la entrega.

“Muchas veces está retrasado. Lo tomamos, es bienvenido, pero no lo pagan en tiempo y forma. Suele llegar con casi un año de demora”.

El proyecto de un nuevo cuartel

Además de las necesidades inmediatas, la institución analiza un proyecto de mayor alcance: contar en el futuro con un nuevo espacio para el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

Müller explicó que la sede actual se encuentra saturada y que desde hace tiempo buscan alternativas que permitan mejorar el funcionamiento y facilitar la salida de las unidades durante las emergencias.

La intención es encontrar un lugar con una ubicación menos céntrica que permita mejorar el ingreso y egreso de los vehículos.

“Buscar la forma de algún lugar más viable, sobre una avenida, para entrar y salir del cuartel sin mucho inconveniente”, explicó.

El proyecto viene siendo analizado desde hace tiempo, pero la falta de recursos económicos dificultó avanzar.

“Lo estamos analizando hace mucho tiempo, pero por falta de recursos se complicaba”, reconoció.

Ahora, con el nuevo ingreso que recibe la institución a través de la Tasa Inmobiliaria, la posibilidad vuelve a estar sobre la mesa.

“Como ahora tenemos este otro ingreso, estamos evaluando cómo podemos concretar este anhelo que tenemos hace tanto tiempo”, afirmó Müller.