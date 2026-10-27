Durante el Mundial de Canotaje 2026, el cuerpo de guardavidas participó del operativo de seguridad acuática que acompañó a los más de 700 palistas de 40 países que compitieron en el río Gualeguaychú. Así lo indicaron desde el Municipio, destacando que a lo largo de los siete días el equipo trabajó de manera coordinada con Defensa Civil, que proporcionó equipos de radio para mantener la comunicación entre las embarcaciones y el personal ubicado en tierra.

El dispositivo contó con cinco puestos de seguridad distribuidos a lo largo del circuito, cada uno integrado por una lancha, un lanchero y un guardavidas. Un sexto guardavidas permaneció en tierra, donde supervisó el ingreso y egreso de los competidores al agua y recorrió el sector de acarreo, donde los palistas debían salir del río con sus embarcaciones para continuar la carrera.

La organización del trabajo se realizaba diariamente, con la asignación de los integrantes a las distintas embarcaciones. Al mediodía, el equipo volvía a reunirse para evaluar el desarrollo de la jornada y reorganizar las tareas según las necesidades del operativo.

Las condiciones meteorológicas representaron uno de los principales desafíos durante la competencia. A lo largo de la semana se registraron jornadas de calor, lluvias, viento y tormentas eléctricas, que incluso obligaron a suspender las actividades durante la tarde del jueves.

En total, los guardavidas realizaron 19 intervenciones durante los siete días de competencia, ninguna de las cuales requirió ingresar al agua para efectuar un salvataje. La mayoría consistió en asistir a palistas que habían tenido dificultades con sus embarcaciones, ayudándolos a volver a subir a los botes o a retirar el agua acumulada en su interior.

En algunos casos, los competidores pudieron retomar la carrera, mientras que otros solicitaron ser trasladados a una zona segura en tierra, donde se reencontraron con sus respectivos equipos y dieron por finalizada su participación.

De las 19 asistencias registradas, dos requirieron una atención especial. Una correspondió a un palista que sufrió un fuerte golpe en el hombro y la otra, a una competidora que presentó una descompensación producto del frío y el cansancio. Ambos fueron trasladados a tierra, donde recibieron asistencia del personal de Defensa Civil y de Salud.

Luis Alberto Giménez, guardavidas e instructor del área técnica de rescate y salvataje del curso de Guardavidas, destacó la experiencia de haber participado en una competencia internacional de estas características.

“Nos deja una experiencia imborrable. Haber estado en un Mundial de Canotaje es algo hermoso para el guardavidas, poder brindar apoyo y seguridad en el agua”, expresó.

El equipo que estuvo a cargo de las tareas de seguridad acuática durante las siete jornadas estuvo integrado por Ornella Fraccarolli, Marianela Herner, Mario González, Juan Ramón Valenzuela, Luis Giménez y Daniel Quintero, quienes acompañaron el desarrollo de las competencias y brindaron asistencia ante las distintas situaciones registradas en el circuito.