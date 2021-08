"El cupo laboral para personas con discapacidad tiene 40 años, pero nunca se ha cumplido"

El último jueves, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), Fernando Galarraga, llegó a la ciudad. Estuvo con el intendente Martín Piaggio, con quien hicieron entrega de pensiones no contributivas, recorrieron el dispositivo territorial llevado a cabo en el centro de Gualeguaychú y, antes de regresar a Concepción del Uruguay, donde también se hicieron anuncios, dialogó con ElDía.

-Dos preguntas se imponen ineludibles: ¿Con qué organismo se encontró al asumir y cómo ha sido gestionar en pandemia?

- Nos encontramos con un organismo muy débil, institucionalmente hablando. Los trabajadores se bancaron años de implementación de políticas restrictivas y despidos, y ahora hemos logrado un firme acompañamiento de su parte para abrazar los primeros logros, como son las más de 110 mil pensiones no contributivas entregadas por nuestra gestión. Nos encontramos, también, con programas desfinanciados, en junio de 2019 el macrismo decidió no ejecutar más presupuesto, dejó de pagar prestaciones en discapacidad y medicamentos; congeló los trámites de las pensiones no contributivas y subejecutó el presupuesto que la Agencia tiene para programas, como el que venimos de firmar con una ONG de Concepción del Uruguay por 1.200.000 pesos. Lo primero que hicimos fue hacernos cargo de la deuda; lo segundo, comenzar la reconstrucción y la reformulación de la Agencia como herramienta del Estado que busca impulsar las políticas que requiere el sector; y, tercero, atender las urgencias de la pandemia, como los programas que sacamos para talleres protegidos, familias, para los organismos de Discapacidad de las 24 jurisdicciones del país o el estímulo para transportistas. Durante la pandemia, en transferencias directas, más allá de las pensiones, llevamos invertidos más de 1.200 millones de pesos en programas orientados a personas con discapacidad.

-Es un sector que necesita, particularmente, el acompañamiento del Estado, ¿qué pasa con el cupo laboral?

-El Estado tiene que ser el garante de los derechos de las personas con discapacidad, así lo asume en la Constitución Nacional y se sostiene muchas leyes vigentes en nuestro país. Respecto al cupo laboral, en Argentina es ley hace 40 años y es del 4%, pero nunca se ha cumplido. En este sentido, el Presidente nos ha pedido que nos ocupemos particularmente del tema, teniendo en cuenta que ocho de cada diez personas con discapacidad no acceden al mercado laboral por las barreras existentes. El cupo debe aplicarse en el Estado Nacional, no alcanza al sector privado. Por eso estamos haciendo reformas normativas y trabajando con todos los ministros y con todas las áreas de gobierno para incorporar al trabajo a personas con discapacidad.

Galarraga.jpg

-¿Cuánto falta para cumplir ese 4%?

-Alcanzar el cupo es un reto enorme, tenemos que incorporar a 17 mil trabajadores y trabajadoras con discapacidad, hoy apenas superamos el 1%. Pero no se trata sólo de la incorporación, sino también de crear condiciones laborales accesibles; capacitaciones, preparar a los entornos laborales que acompañen ese proceso, y trabajar para que se promueva la carrera de las personas con discapacidad en el ámbito estatal. No queremos que ingresen sólo para cobrar un sueldo.

-¿Tienen el número exacto de la cantidad de personas con discapacidad que trabajan en el Estado actualmente?

-No contamos con estadísticas en ese sentido, estamos haciendo trabajo muy fuerte para construirlas. Antes, desde la Jefatura de Gabinete se pedía a cada organismo que informe sobre el cupo laboral, algunos lo hacían y muchos otros no. Ahora, el Ministerio de Economía dispuso que el cupo laboral se tiene que informar absolutamente todos los meses. Creo que es una resolución absolutamente positiva que nos permite construir datos certeros y desarrollar acciones que posibiliten revertir situaciones puntuales. Hace un tiempo atrás no se pensaba en cumplir de manera efectiva con el cupo laboral, hoy estamos trabajando muy fuertemente para que eso ocurra.

-Fue noticia el recorte en Discapacidad del gobierno anterior, ¿Cuál es la situación respecto a las pensiones no contributivas?

-Hubo muchas personas que tenían alguna discapacidad y les quitaron las pensiones, y hubo muchas otras que habían hecho solicitudes para tenerlas y no se les dio ninguna respuesta. Ni positiva, ni negativa: ninguna. Mientras que en 2016 se rechazaba el 4% de las solicitudes, en 2019 se rechazaba el 62%, una clara política de retiro del Estado, justamente en aquellas personas que más lo necesitan por su situación de vulnerabilidad social. Es más, muchas de las personas a las que entregamos las pensiones en Gualeguaychú esperaban esta respuesta del Estado desde 2016.

-¿Qué significa ser la primera persona ciega al frente de la DNDis?

-Personal y profesionalmente significa un desafío enorme y un orgullo tremendo, pero, fundamentalmente, pone en evidencia la importancia que el gobierno de Alberto Fernández le da al tema de la discapacidad. Nosotros, la Agencia, somos un equipo con profesionales, militantes, referentes que vienen luchando por los derechos de las personas con discapacidad hace mucho tiempo. Eso significa, por lado, el reconocimiento al trabajo y a la trayectoria y, por otro, el valor que esta gestión la da al tema.