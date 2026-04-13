La lesión de Cristian “Cuti” Romero encendió la preocupación en la Selección argentina a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026, luego de que se conociera que el defensor podría estar fuera de las canchas entre seis y ocho semanas.

Las últimas informaciones indican que el zaguero del Tottenham sufrió una lesión en el ligamento colateral de su rodilla derecha durante el encuentro ante Sunderland, por la Premier League.

Según trascendió, los estudios que le realizaron descartaron una lesión de mayor gravedad, aunque el tiempo estimado de recuperación lo dejaría con una puesta a punto ajustada de cara a la Copa del Mundo.

El defensor salió entre lágrimas y generó alarma

La lesión se produjo tras un choque accidental con un compañero durante el partido, en una jugada que en principio pareció normal, pero que rápidamente encendió las alarmas.

Romero se tomó la rodilla derecha con evidentes gestos de dolor y debió abandonar el campo de juego entre lágrimas, una imagen que generó preocupación inmediata entre los hinchas argentinos.

La secuencia del golpe comenzó a circular en redes sociales y mostró el momento exacto en el que la pierna del defensor se flexiona de manera riesgosa.

Scaloni deberá evaluar su situación de cara al Mundial

Más allá de la lesión, todo indica que Romero podría llegar al Mundial, aunque lo haría con escaso ritmo futbolístico.

En ese contexto, será Lionel Scaloni quien deba evaluar su inclusión en la lista definitiva y su condición física de cara al debut argentino.

El defensor campeón del mundo es una de las piezas más importantes del seleccionado y su posible ausencia o falta de ritmo representa una preocupación para el cuerpo técnico.