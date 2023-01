El mediocampista Ángel Di María recordó lo que fue la obtención del Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina y contó que la Copa que levantó el capitán Lionel Messi tras la consagración "era trucha".



Las declaraciones del "Fideo" se dieron en una entrevista que compartió con su compañero de "la Scaloneta" y de la Juventus, Leandro Paredes, con el medio italiano DAZN. .



"Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban ahí, y me dijeron: ´Porque esa es la original´", expresó Di María, mientras Messi estaba a "caballito" del ex futbolista Sergio "Kun" Agüero con un trofeo falso.



"Y cuando miro, Leo iba a ´cocochito´ del ´Kun´ con otra copa y no era la original, era la trucha. Era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron", reveló Di María. .



Luego, el que aportó un dato clave en esta historia fue Paredes, quien contó que fue un amigo suyo el que "la agarró de la tribuna porque era igual".



"Un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual, era muy parecida y para hacerse la foto era muy difícil: 26 jugadores con las familias. Tener todos la foto con la original era muy difícil, entonces, la agarramos para hacer la foto", remarcó.