Luego de un arranque con derrota de local ante Crucero del Norte, Juventud Unida tendrá este domingo su primera salida en el Federal A, visitando desde las 16.30 a Juventud Antoniana de Salta, con el objetivo de poder sumar y fundamentalmente de mejorar su producción en relación al flojo partido que jugó en el estreno.

La semana dejó dos bajas importantes para Juventud, porque el zaguero Juan Manuel Zarza presenta una molestia muscular que lo obligó de dejar la cancha en el choque ante los misioneros y no será de la partida, lo mismo que el volante Ignacio Schell Grané.

De esta forma, Acosta estará obligado a meter mano en el equipo titular, estimándose que Rodrigo Giménez será el lateral derecho, ingresando Lucas Medina por izquierda, completando la zaga con Nicolás Trejo y Damián González Hernández. En el medio, Alex Aguirre ocuparía el lugar de Schell Grané y también podría ingresar como titular Leandro Larrea ocupando en carril derecho, pasando Mauro Barzola a jugar como delantero, mientras que otra de las variantes que podría introducir Acosta sería el ingreso de Germán Cervera de titular en ofensiva en lugar de Ezequiel Fiorotto.

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Del lado de Juventud Antoniana, el panorama estaría mucho más claro para el entrenador Martín Martos, que no tiene jugadores lesionados y evalúa la posibilidad de repetir los mismos once en relación al empate sin goles ante Boca Unidos de la primera fecha.

En la semana llegó la habilitación para el zaguero paraguayo Rodrigo Acosta y el volante Lautaro Ceratto, que estarán a disposición del entrenador, aunque igualmente lo más seguro es que Martos repita los once titulares.

FORMACIONES

Juventud Antoniana: Nicolás Sequeira; Jesús Calderón, Walter Juárez, Carlos López, Jorge Velazco; Carlos Churquina, Osvaldo Young, Lucas Acosta, Hernán Hechalar; Facundo Velazco y Samuel Hernández. DT: Martín Martos.

Juventud Unida: Emilio Rébora; Rodrigo Giménez, Nicolás Trejo, Damián González Hernández, Lucas Medina; Leandro Larrea, Gonzalo Saucedo, Alex Aguirre, Juan Francisco Pereyra; Mauro Barzola y Germán Cervera. DT: Norberto Acosta

Cancha: Estadio Padre Martearena – Hora: 16.30 - Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán).