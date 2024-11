La medida tomada por el gobierno nacional autorizó la exhibición de medicamentos de venta libre fuera de farmacias. Sin embargo, el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos manifestó que esta disposición contradice la Ley Provincial 9.817, vigente desde 2008, que regula la comercialización de los mismos y el ejercicio profesional.

Nelson Gómez, farmacéutico local y miembro del Círculo Farmacéutico de Gualeguaychú, expresó a Ahora ElDía que “es un decreto que en Entre Ríos no tiene vigencia, para que tenga la tenga tiene que ser ratificado por el Gobierno provincial. Casi todas las provincia tienen sus propias leyes que conciernen a la salud, en nuestro caso particular es la ley 9.817 del año 2008”.

No obstante, el decreto 1024 que desregula la compra de medicamentos de venta libre y saca la exclusividad de su expendio a las farmacias, puso en alerta a los profesionales del sector. Al respecto, Gómez manifestó que “es bastante grave porque desplaza la responsabilidad del farmacéutico en la dispensa de medicamentos. Por empezar, teniendo en cuenta que ningún medicamento es inocuo, sea los denominados de venta libre o venta bajo receta, todos tienen que ser usados de cierta manera en ciertas circunstancias y son indicados específicamente para ciertas situaciones. Fuera de ello, pueden ser peligrosos. Por más que sea un medicamento de venta libre o por más inocuo que parezca, ningún medicamento lo es. Todos tienen asociado algún riesgo en mayor o menor medida y los farmacéuticos trabajamos para garantizar un buen uso de la medicación”.

Al respecto, el profesional apuntó que además, el decreto “llevar al medicamento a una postura material sin tener en cuenta que es un producto que actúa sobre la salud de la población. Es decir, el medicamento tiene características muy particulares porque, si bien es un bien comercial y que lo trabajamos para ganar dinero en cualquier etapa de su comercialización, tiene también otro aspecto de incidencia que es el social y el sanitario. Con este decreto lo que se hace de alguna manera es darle la espalda a eso y centrarse netamente en lo comercial” y agrego que en esta línea “también banaliza la función que tenemos quienes somos farmacéuticos y estudiamos para asesorar correctamente su consumo”.

Gómez volvió a reitera que el hecho de que el presidente haya firmado el decreto no es argumento suficiente para que los almacenes de barrio ahora puedan ofrecer medicamentos de venta libre ya que la ley provincial estar por sobre esta disposición: “Está prohibida la venta fuera de la Farmacia. Además, tenemos una ordenanza municipal que también lo prohíbe”.

Por último, el farmacéutico expuso que “el decreto está, y si bien no va a ser de masiva aplicación a nivel país, es una bomba de tiempo, porque si en cualquier momento el gobernador o el ministro de Salud provincial de turno por algún motivo quiere adherir, no tenemos marcha atrás. A este decreto, lo podemos dividir en dos partes, la primera es que cambia la posición geográfica dentro de la farmacia del medicamento, lo cual no me parece tan grave, porque en definitiva después va a quedar en el criterio de cada farmacéutico si lo pone al alcance de las personas o los resguarda en su mostrador. Pero la otra parte del decreto, sí me parece un poco más peligrosa y que supone habilitar la venta fuera de la farmacia. No solamente porque el medicamento empiece a venderse en un kiosco, que está mal y es peligroso, pero yo creo que el objetivo final de todo esto, el rumbo que tiene este proceso, que me imagino no debe estar hecho pensando en favorecer al kiosquero o al almacenero, sino a que pueda terminar en la comercialización a través de plataformas digitales. Llámese Mercado Libre, Amazon, eBay, el que fuera. Y ahí sí que terminamos de prender fuego todo, porque se pierde cualquier tipo de control que se pueda tener sobre la venta de medicamentos, sean de venta libre o bajo receta. El canal digital de venta de medicamentos hoy es ilegal, pero creo que todas estas acciones que vienen pasando apuntan a que en un futuro no muy lejano sea un canal de venta legal, y me parece lo más peligroso de todo”.

