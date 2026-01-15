El cruce entre Juventud Unida y Defensores de Pronunciamiento, disputado el domingo pasado, quedó inconcluso cuando el conjunto local se imponía 2 a 0, resultado que nivelaba la serie en el global. A los 40 minutos del complemento, una agresión de un futbolista visitante contra el árbitro Maximiliano Durán obligó a suspender el partido.

El incidente fue informado mediante el acta arbitral elevada al Consejo Federal de AFA, entidad organizadora del Torneo Federal Regional Amateur. A partir de allí, el expediente pasó al Tribunal de Disciplina, que ayer hizo pública su resolución sobre lo ocurrido.

El Tribunal de Disciplina resolvió dar por finalizado el encuentro y disponer la eliminación de Defensores de Pronunciamiento de la competencia, en aplicación de los artículos 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas, junto con el artículo 75.2, inciso d, del reglamento del Torneo Federal Regional Amateur.

En el plano individual, se establecieron sanciones disciplinarias para dos futbolistas del conjunto de Pronunciamiento. Julián Viollaz fue suspendido por el término de un año, tras ser responsabilizado de una agresión física al árbitro, mientras que Maximiliano Villagrán recibió una sanción de 10 partidos por su conducta violenta y amenazante luego de ser expulsado, en el marco de una infracción grave cometida durante el partido.

En ese sentido, desde Defensores de Pronunciamiento dejaron pasar 24 horas y emitieron un comunicado, en el cual destacan la campaña que hizo el equipo, el agradecimiento al plantel por “la gran temporada” y también se refirieron al fallo del Tribunal de Disciplina, que derivó en su exclusión del torneo.

Allí, el comunicado resalta, entre otras cuestiones, que: “Es de público conocimiento la eliminación en el Torneo Federal Regional Amateur. Los hechos estuvieron a la vista. Dentro del campo de juego, Depro nunca ha sido superado por ninguno y durante casi todo el segundo semestre no ha podido ganar en un par de ocasiones sólo por circunstancias ajenas a lo meramente deportivo”.

“Traguen veneno, acepten la injusticia que todo se equilibra al final", sentencia.

Comunicado completo

Agradecemos a nuestros jugadores y cuerpo técnico por esta gran temporada. Un año (2025) que comenzó como un proceso de transición y que, con un plantel joven, unido y competitivo, fue creciendo de menor a mayor hasta ilusionarnos a todos. Y eso no es poca cosa.

Depro ha levantado la vara, por un pasado de gloria, un presente ambicioso y un futuro promisorio. Con la humildad como bandera, seguiremos dando lucha —y quizás incomodando— en el camino hacia nuestros objetivos. Nuestro reconocimiento también es para los simpatizantes azulgranas, que acompañan, sueñan y hacen al club cada día más grande.

Es de público conocimiento la eliminación en el Torneo Federal Regional Amateur. Los hechos estuvieron a la vista. Dentro del campo de juego, Depro nunca ha sido superado por ninguno y durante casi todo el segundo semestre no ha podido ganar en un par de ocasiones sólo por circunstancias ajenas a lo meramente deportivo. Es lo que lamentamos, después no hay absolutamente nada que reprocharle al Depro.

Como bien dijeron dos sabios del fútbol, seguiremos con "más nosotros y menos yo" y, mientras tanto, "traguen veneno, acepten la injusticia que todo se equilibra al final"