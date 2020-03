El desafío de no ser Italia o España y el miedo de que todo salga mal

Ana Emilia Muños es una médica de Gualeguaychú especializada en otorrinolaringología y una de las encargadas de llevar adelante la colecta que el Colegio médico de la ciudad realizó para una compra de respiradores que finalmente se vio frustrada.

Tanto ella como su marido son médicos y su pedido, casi desesperado, para que los gualeguaychuenses respeten la cuarentena es desgarrador: "Tengo amigos médicos en España y Francia y me dicen que el aislamiento es la única manera de combatir el coronavirus". "Cuando escuchás las historias de pacientes que los fue a buscar la ambulancia y no volvieron a ver sus familiares, que no pudieron despedirse y terminaron muriendo solos en un hospital, es terrible", dice con la voz entrecortada por la angustia.

La pandemia que azota al mundo ya no es una amenaza del futuro. Se transformó en una cruda realidad que hasta el viernes 27 de marzo se cobró 13 vidas en el país e infectó a casi 600 argentinos. Muñoz entiende como una ventaja haber visto lo que el virus generó en países de Europa como Italia donde hoy murieron casi mil personas, aunque sostiene que pese a esos ejemplos "la gente no es consciente y muchos viajaron a la costa el fin de semana largo o se fueron al exterior sabiendo lo que estaba pasando".

Tal vez lo más duro para todos sea la incertidumbre que genera no saber cuándo va a llegar lo peor. Muñoz asegura que vive el momento con distintos sentiemientos: "Me da euforia cuando veo la respuesta de mucha gente que colabora para que todo salga bien y a veces siento miedo y me dan ganas de llorar, pero sé que tengo que ser fuerte para lo que viene".

Madre de tres hijos, una de ellos estudiando en Buenos Aires donde realiza la cuarentena dispuesta por el gobierno, cuenta que cada día que llega al consultorio su secretaria le pregunta por qué lleva "esa cara de preocupada" y la explicación es tan sencilla como dura: "Antes de irme a dormir leo lo que pasa en el mundo y pienso en lo que se nos puede venir".

Ana Emilia asegura que el único momento en el que se siente segura es cuando llega a su casa donde toma "todas las medidas de seguridad" como pasar un trapo con lavandina, dejar la ropa en el garage, bañarse inmediatamente y ventilar los ambientes.

Muños utiliza terminología bélica para explicar los efectos de una pandemia que hizo colapsar los sistemas de salud del primer mundo y que se ha cobrado decenas de miles de vidas. Describe al virus como un enemigo invisible, habla de batallas y de soldados. Es que tal vez esté llegando el momento de entender que realmente estamos ante una situación de guerra y que para poder ganarla necesitamos estar todos juntos tras un mismo objetivo: Evitar que el virus se lleve la vida de los que más queremos. #QuedateEnTuCasa