El desafortunado comentario de Andrea Taboada que enfureció a Lourdes Sánchez

El clima de nostalgia y buena onda que reinaba en Los Ángeles de la Mañana luego de que Lourdes Sánchez (33) revelara su romance vintage con Gonzalo Capozzolo (32), hijo de Graciela Alfano (66), se transformó de repente en tensión extrema a raíz de un ¿desafortunado? comentario de Andrea Taboada. Una vez concluida la anécdota de Lourdes sobre la vez que Alfano fue su suegra, Taboada remató: “¡Cuánta gente que pasó por tu vida! ¿No?”. La primera en reaccionar fue Yanina Latorre, dado que la mujer del Chato Prada se quedó muda por el estupor: “Mirá quien habla”. Acto seguido, Karina Iavícoli cuestionó a Andrea: “No fue un bocadillo”.Para ese momento, el rostro de Lourdes ya expresaba la bronca que luego verbalizó: “¡¿Perdón?! ¡Enumeralos! Dale. Dale”. Descolocada por el masivo reclamo a sus dichos, la periodista explayó: “No… porque había jugadores, jugadores de básquet, jugadores de...”.Andrea: -Nunca me imaginé que habías salido con el hijo de Graciela.A: -No pasa nada, no, no… Pasa que como sos tan chiquitita… ¿Desde qué edad tenías novios?