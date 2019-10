El desafortunado comentario del novio de Cinthia Fernández: "La conocí cuando no se animaba a hacer el amor con luz"

“Sé que no estoy haciendo las cosas perfectas, pero no me salen porque por algo estoy en el medio de lo que está sucediendo. Tengo muy en claro lo que amo a esta mujer, por cómo la conocí y cómo está ahora. Yo la conocí menos diez. No se animaba a hacer el amor con luz. El Bailando anterior fue toda cubierta porque no se animaba, no porque no estuviera linda. Yo vine acá y le dije ‘animate, sos hermosa’. Yo te amo a vos y a tus hijas. No entiendo porque tanto lio con Luciana”, dijo, con la voz quebrada, mientras Cinthia se mostraba sensibilizada.

“Luciana es mi amiga, no es una mujer que se me tira, no está en el medio de nada”, repitió el empresario. “Estamos mal, sí, es verdad. Le digo a Cinthia por qué ve eso y no el resto”, aseguró, conmovido.

A la hora del baile, Cinthia Fernández y Baclini vencieron a Luciana Salazar y Gonzalo Gerber, por lo que se aseguraron un lugar entre las 15 mejores parejas del Súper Bailando.