El desafortunado comentario del novio de Pampita sobre los invitados a su boda

El empresario gastronómico estuvo en el ciclo radial La isla de los sibaritas y confirmó que entre quienes van temprano y aquellos que están invitados después de las doce a la fiesta, suman un total de doscientas personas, aproximadamente. A pesar de que muchos se sintieron incómodos por estar invitados tarde o por directamente no estarlo, como es el caso de los primos de la modelo, parece que a Moritán, la lista de asistentes le parece extensa.

“¡Con decirte que prefiero que llueva con tal de que se baje la mitad! ¿te digo algo?", expresó riéndose con el conductor y uno de los columnistas lo interrumpió: “Igual si llueve hay carpas, ¿no?” y él asintió al asegurar que había algunos planes en ese caso y agregó: “Igual me dijeron que si los emborrachás no pasa nada”.

Quienes vayan después de las doce a la fiesta podrán comer un menú preparado especialmente, aunque no aclaró de qué se trataba. “No queríamos que se sintieran invitados de segunda”, dijo, parafraseando a Ángel de Brito que aseguró que no iría porque no quería estar “invitado de segunda”.

Luego, dio detalles del menú de la noche, elegido por los novios en una degustación:

Recepción (en el jardín del Palacio Sans Souci)

-Cocina de La Mar (su restaurante) con islas en vivo de causas peruanas, tiraditos, ceviches

Plato principal

-Cordero braseado 16 horas con puré emulsionado de zanahorias, jengibre y miel, con reducción de malbec con oporto y cebollas caramelizadas

Postre

- Volcán de dulce de leche acompañado con nutela y relleno con frutos rojos

Todo estará acompañado por vino. Además habrá varias barras de tragos puestas en lugares estratégicos: en el jardín, al costado de la pista de baile y otra en U atrás de las mesas. Allí los invitados podrán pedir lo que quieran, aunque tendrán sugerencias, con el fin de agilizar el servicio.

Para cerrar, Moritán confirmó el nuevo destino elegido por la pareja para su luna de miel. No irán a las Islas Maldivias, como se había dicho en un principio, sino que estarán en París.

Pampita y el empresario anunciaron su casamiento hace apenas un mes y la noticia sorprendió a todos, ya que habían empezado a salir a mediados de agosto recién.La propuesta de matrimonio fue a lo grande, en las playas de Punta Cana e incluyó velas, una violinista, un anillo y letras gigantes que decían “casate conmigo”.