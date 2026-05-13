La influencer y entrenadora Julieta Puente compartió en sus redes un video en el que habló de los comentarios más incómodos que recibió desde que anunció su embarazo. Con un tono sincero y de descargo, reflexionó sobre las frases que muchas mujeres escuchan durante la gestación y cómo pueden generar ansiedad, miedo y presión.

“Estas son los comentarios más incómodos que me han hecho durante el embarazo”, comenzó diciendo en el video que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Allí enumeró distintas situaciones que vivió en estos meses y cuestionó la naturalización de ciertos comentarios sobre el cuerpo y la maternidad.

Uno de los relatos que más impacto generó fue cuando contó que una persona le habló sobre una pérdida de embarazo ajena mientras ella transitaba el sexto mes de gestación. “Me instaló un miedo que no tenía”, expresó.

También apuntó contra las opiniones sobre el tamaño de su panza. “¿Estás segura que en esa panza hay un solo bebé? Es muy grande tu panza”, recordó que le dijeron. Y respondió con ironía: “No sabía que había una competencia de panzas, es lo que es”.

Otra de las frases que cuestionó fue la clásica advertencia sobre el descanso antes de la llegada del bebé: “Dormí ahora porque después no vas a dormir nunca más en tu vida”.

Puente también mencionó preguntas vinculadas al peso y a los cambios físicos, como “¿Cuánto subiste de peso?” o “¿Estás segura que tenés la fecha correcta porque tenés la panza muy grande?”

Además, reveló que recibió cuestionamientos sobre su rutina de entrenamiento. “¿No te da miedo entrenar y perder el bebé?”, fue otra de las preguntas que resaltó. “¿Cómo voy a poner en riesgo a mi bebé con tanto que me costó?”, expresó horrorizada.

No es la primera vez que la influencer habla públicamente sobre cómo vive esta etapa. En distintas entrevistas y publicaciones, contó que atravesó trastornos alimenticios y que uno de sus grandes desafíos era aprender a aceptar los cambios de su cuerpo durante el embarazo.