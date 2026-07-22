Luego de la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona tras vencer a la Selección argentina, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el comportamiento de los hinchas y el clima que se vivió durante el torneo. En ese contexto, María Becerra decidió hacer un fuerte descargo para defender al país de las críticas.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió un mensaje en el que expresó el orgullo que siente por sus raíces y cuestionó las publicaciones que, según ella, buscan instalar una imagen negativa de los argentinos.

“No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”, escribió junto a una bandera argentina y un corazón.

Además, les pidió a quienes opinan desde el exterior a conocer el país antes de emitir juicios. “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”.

Para cerrar, la cantante agradeció el cariño que recibe de sus seguidores y recordó con emoción lo vivido durante el Mundial.

“Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”, concluyó.







El mensaje de María Becerra recibió una gran repercusión entre sus fanáticos, que respaldaron sus palabras y destacaron su defensa de la Argentina en medio de la ola de críticas que se generó después de la final del Mundial 2026.

Fuente: TN