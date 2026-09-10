Con un extenso comunicado en sus redes sociales, Victoria Granatto, flamante campeona con Las Leonas en el Mundial 2026 de Bélgica y Países Bajos, rompió el silencio luego de varios días de filosas e incesantes críticas a causa de una frase suya sobre Lionel Messi que desató la polémica.

Si bien el saludo movilizó a más de una compañera, Granatto le bajó el tono en ESPN Hockey: “A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que están Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más...”.

Sus dichos no tardaron generar controversia. Fue repudiada por varios usuarios en internet y debió poner en privado su cuenta de Instagram debido al hostigamiento, las amenazas y los comentarios maliciosos. A una semana de que estallara la polémica, hizo su descargo a través de sus stories.

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”, aseguró Granatto.

A su vez, la delantera dejó en claro que no quiso menospreciar al astro rosarino: “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”.

Y siguió la hermana de Majo: “Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”.

Hubo otras Leonas que también sufrieron críticas por esta nota de Granatto. Por eso no quiso pasarlo por alto y asumir la total responsabilidad de su testimonio frente a los micrófonos: “Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”.

Fuente: TyC Sports