El descargo del médico de la ciudad que fue detenido por violar la cuarentena

DISCULPAS Y PORQUÉS

Me desempeño actualmente en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Pueblo Belgrano donde además de atender a los locales también veo personas enviadas desde Gualeguaychú con problemas diagnósticos, dada mi competencia en mi especialidad (sin costo alguno, por supuesto, aunque tengan obra social) .

Al lado del CAP se instaló un habitáculo destinado a atender los pacientes febriles, siguiendo las instrucciones de Salud Pública. Allí voy a atender yo, tal como se lo solicité a la Directora del CAP. ¿Por qué? (a mi edad no tengo obligación de trabajar). Porque es riesgo profesional, el cual se acepta al iniciar la carrera, sino sería como que un policía huyera de un tiroteo. Porque soy el que tiene más experiencia en el manejo de la urgencia (en una época también hice Terapia Intensiva y obtuve la especialidad rindiendo el examen de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva). Porque soy el más viejo y mis hijos ya están grandes, mientras que mis compañeros aún están criando a los suyos. Porque soy el que va todos los días (al menos hasta que me secuestraron mi herramienta de trabajo, el auto). Por todo esto el último mes, con 30 años de antigüedad, cobré $ 44389.58 (comparen con el valor de límite de pobreza).

Aún peor están los enfermeros, que pasan mucho más tiempo en contacto con los pacientes (sin sus aportes el trabajo médico sería casi imposible) y muchas veces tienen que trabajar en dos lugares (doble turno) para tener un ingreso adecuado. Mi abrazo fraternal a ellos (virtual, sino me hacen otra denuncia). A cambio sólo pido (no solamente para mí, sino para todo el equipo de salud en situación de estrés y angustia), que se nos habilite para la realización de actividad física a aquellos que lo soliciten, tomando todos los recaudos de seguridad, a efectos de manejar el estrés sin necesidad de "empastillarse".

¿Es pedir mucho? Un crimen de lesa humanidad? Cuál es el riesgo? A los críticos los invito a sentarse a mi lado (con el equipo protector que nos envió la Provincia) en el consultorio de febriles, cuando se ponga bravo.

Nunca puse en riesgo a nadie, cero daño, cero riesgo para nadie. No de casualidad, sino porque tomé todas las medidas de seguridad para que esto fuera así. La medida de prevención más importante es la distancia, y con los pocos que me crucé me aseguré de esquivarlos por al menos 4 metros de distancia. Si alguien aún se siente ofendido, pido disculpas públicas.

Por último y sólo para hacerlos reflexionar. Dilema del momento: libertades Vs seguridad. Quienes deseen más libertad deberán aceptar mayores riesgos. Los que quieran mayores seguridades deberán aceptar más restricciones en sus libertades y su privacidad. Queremos que podamos ser filmados en todas circunstancias y que se escrute lo que hablamos o escribimos en las redes sociales y que se nos localice en todo momento por el GPS? Cuál es el punto de equilibrio entre uno y otro?

Seguramente habrá voces y opiniones diferentes respecto de ese punto. En este momento de mayores restricciones es necesario empezar a pensar y debatir al respecto para llegar a un acuerdo mayoritario. El PODER irrestricto y sin límites nunca a llevado a buen puerto en la historia de la humanidad. Se debe legislar al respecto.

DANIEL J SHAPIRO

DNI 12891293

MP 6580