El descargo de la joven de 24 años denunciada por recibir la vacuna Sputnik-V

“Se me acusa de haber salteado la fila para obtener una vacuna contra el COVID, con todo tipo de comentarios misóginos que lo único a lo que tendieron fue a dañarme mi condición de mujer”, señaló indignada.

Y continuó con su relato: “Trabajo en un consultorio médico para una profesional de la salud recepcionando al público. Para mantener mi trabajo se me indicó que debía recibir la vacuna contra el COVID. Me inscribí para recibir la vacuna a través de la aplicación oficial de la Provincia de Buenos Aires. Se me asignó un turno que me indicaba día y lugar para aplicarme la vacuna”.

Antonella contó que concurrió al vacunatorio con un certificado expedido por su empleadora que indicaba su condición laboral y con la copia de su contrato de trabajo. “Las pruebas se las voy a presentar a la justicia en la medida que me sean solicitadas ya que es el ámbito en el que tiene que resolverse este caso y no en la opinión pública”, enfatizó luego de que su nombre se hiciera conocido en radio, TV e Internet.

“Es que, al dar a conocer la noticia de esa forma, se construyó sobre mi imagen que terminó manchando mi buen nombre y honor, cuestión esta última que dará origen a distintas acciones legales que por derecho me pudieran corresponder”, anticipó la joven.

La versión de que habría falsificado la declaración jurada fue difundida por fuentes oficiales vinculadas a la campaña de vacunación. De hecho, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Merlo la denunciaron para que se investigue qué fue lo que sucedió.

Las mismas fuentes, vinculadas a la campaña de vacunación, aseguran que no es el primer caso que detectan de una persona que declara datos falsos para poder saltear su turno en la lista de espera.